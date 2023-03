Silicon Valley Bankin tuhoa ei pidetä uutena Lehman-hetkenä. Pankit sortuivat eri syistä.

Rahapolitiikasta ja rahoituslaitosten valvonnasta vastaavat tahot eri puolilla maailmaa hokevat, että Silicon Valley Bankin konkurssi Yhdysvalloissa ei ole mitään sukua Lehman Brothersin konkurssille 2008.

Hokema on tarkoitettu rauhoitteluksi, mutta se vaikuttaa kyllä pätevältä tulkinnalta. Silicon Valley Bank ja Lehman Brothers sortuivat eri syistä. Lehmanin ongelmat olivat herkästi tarttuvia, SVB:n ei. Lehman oli tiiviisti kiinni globaalissa pankkijärjestelmässä, SVB on etäämpänä. Silicon Valley Bank on kytkeytynyt Piilaakson teknoyritysten rahoitukseen. Pankki on sekä alueellisesti että bisneksensä kautta melko kapean sektorin toimija.

Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla yleistyi vuosituhannen alussa uusi sijoitustuote, subprime-paketti. Huonoja asuntolainoja käärittiin yhteen hyvien kanssa, luokitusyritykset todistivat paketit myyntikuntoiseksi, ja pankit kävivät niillä kauppaa. Kauppaa käytiin vaikka pakettien sisällöstä – esimerkiksi huonojen ja hyvien luottojen keskinäisestä suhteesta – ei ollut täyttä varmuutta myyjillä eikä ostajilla.

Kun hoitamattomien lainojen määrä alkoi Yhdysvalloissa kasvaa, nokkelimmat pankit huomasivat, että kätevä uusi tuote on sittenkin vaarallinen. Sitä ei kuitenkaan tiedetty, minne kaikkialle nopeasti mätäneviä sijoitustuotteita oli ehditty sirotella.

Nopeimmat pankit alkoivat myydä asuntolainapaketteja pois omista taseistaan. Lehman ei ollut nopea. Paniikki levisi, myytävä menetti arvonsa, pankit kadottivat keskinäisen luottamuksensa ja taseet pehmenivät. Epäluottamus hulvahti hetkessä mantereelta toiselle. Alkoi finanssikriisin aika. Rahoituksen kriisi paljasti sen, että euroalueella valtiot olivat sitoutuneet pankkeihinsa liian tiiviisti sekä taloudellisesti että poliittisesti. Muutamat euromaat alkoivat painua pohjaan rahoituskriisin vetämänä. Alkoi velkakriisin aika.

SVB:n romahduksen syy ei tullut samalla tavalla yllätyksenä muille rahoituslaitoksille kuin Lehmanin tuho aikoinaan. Rahoitusalalla riskit oli tällä kertaa nähty: korkojen tiedettiin nousevan ja fiksuimmat olivat siihen varautuneet.

SVB ei kaatunut uhkarohkeuden vaan varovaisuutensa vuoksi. SVB keräsi talletuksia, osti Yhdysvaltain valtion velkakirjoja ja maksoi talletuksille korkoa. Kun korot nousivat, velkapapereiden reaaliarvo laski, ja tallettajat alkoivat kaivata rahojaan heti takaisin.

SVB:n romahdus tulee kyllä herkällä hetkellä, sillä korot nousevat nyt nopeasti. Toisaalta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa pankkien tilanne on ihan toinen kuin ennen finanssikriisiä. Pankeilta edellytetään nykyään suurempaa vakavaraisuutta kuin 2008. Suurten pankkien taseet ovat pääosin vahvat, ja ne on testattu kriisisimulaatioilla. Valtiot sekä Euroopan unioni ovat varautuneet toimimaan nopeasti, jos kriisi uhkaa iskeä uudestaan rahoitukseen. Yhdysvallat toimi todella nopeasti SVB-kriisissä, mikä rauhoitti maanantaina rahamarkkinat.

Kaikki mitattavat ja järjelliset todisteet sanovat, että Silicon Valley Bankin -romahdus ei ole Lehman-hetki. Mutta toisaalta 2008 kaikki mitattavat ja järjelliset todisteet kertoivat, että subrime-pakettien yhteenlaskettu arvo on globaalien rahamarkkinoiden kokoon suhteutettuna niin pieni, että kriisiä ei kerta kaikkiaan voi syntyä.