Rauman telakkaa pyörittävä Rauma Marine Constructions (RMC) on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvottelujen seurauksena telakkayhtiö vähentää alle kymmenen toimihenkilöä, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Vähennykset toteutetaan muun muassa irtisanomisilla ja eläköitymisillä.

Tammikuussa muutosneuvottelujen alkaessa RMC arvioi vähennystarpeeksi enintään 20 toimihenkilöä.

Muutosneuvottelujen tavoitteena oli järjestellä toimintoja uudelleen vastaamaan nykyisen tilauskannan tarpeita ja karsia yhtiön kustannuksia. Neuvottelujen tuloksena RMC:n toiminta jaetaan kahteen vastuualueeseen, jotka ovat viranomaisalukset ja kauppalaivat.

Yhtiön mukaan uudistuksella vastuut ja työnjako selkeytetään, kustannusten ja aikataulujen hallintaa parannetaan ja projektien resursointia vahvistetaan.

”Pari viimeistä vuotta ovat olleet vaikeita, ja siksi nämä käydyt neuvottelut olivat välttämättömät osana yhtiön laajempaa muutostarvetta. RMC:llä on kaikki mahdollisuudet nousta kannattavaksi, ja työ sen eteen jatkuu”, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Heiskanen tiedotteessa.

RMC teki toissa vuonna yli 53 miljoonaa euroa tappiota, kun liikevaihto oli noin 154 miljoonaa euroa.

Rauman telakalla on työn alla neljä monitoimikorvettia Merivoimille sekä kaksi matkustaja-autolauttaa tasmanialaiselle TT-Linelle. Aiemmin on kerrottu, että Merivoimien uusien korvettien toimitus on viivästynyt yli puolellatoista vuodella suunnitellusta.

RMC sai viime vuonna 40 miljoonan euron pääomalainan omistajiltaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson kertoi marraskuussa STT:lle, että ilman pääomalainaa RMC olisi tehnyt konkurssin. Valtio omistaa Suomen Teollisuussijoituksen kautta viidenneksen RMC:stä.

Telakkayhtiöllä oli viime vuoden lopulla yli 210 työntekijää.