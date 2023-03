Näin Venäjä-pakotteita on kierretty Suomessa: Älykello, kaiku­luotaimia ja 27 000 euroa käteistä

Venäjä-pakotteiden kierrosta on HS:n tietojen mukaan tullut jo ainakin kolme tuomiota. Muun muassa käteisen ja kaikuluotaimien kuljettaminen johti ehdolliseen vankeuteen mutta luksusautojen vientiyritys ei.

Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut ainakin kaksi ihmistä Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisestä ehdolliseen vankeuteen. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia, ja niistä on valitettu Itä-Suomen hovioikeuteen.

Lisäksi käräjäoikeus on hylännyt kahden saksalaisen syytteet. He yrittivät kuljettaa luksusautoja Venäjän kautta Kazakstaniin. Tuomio on lainvoimainen.

Suomessa on käynnistetty 340 esitutkintaa Venäjä-pakotteiden kiertoon liittyen. Puolet epäilyistä koskee yksityishenkilöitä.

Vuoden 2022 helmikuun lopun jälkeen 15 tapausta on johtanut syytteisiin tai syyteharkintaan.

Rikosepäilyissä on kyse pääosin luksustuotteiden viennistä Venäjälle. Jos hyödykkeen arvo ylittää 300 euroa, se lasketaan luksustuotteeksi.

HS:n tilaamien tuomioiden mukaan mies tuomittiin säännöstelyrikoksesta kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

Hän kuljetti ja yritti kuljettaa viime vuoden kesä- ja heinäkuussa useilla kerroilla rahaa ja pakotteiden alaisia tuotteita venäjälle.

Mies vei yhteensä noin 27 000 euron edestä käteistä Venäjälle. Hän nosti setelit Suomessa pankkiautomaateista omalla pankkikortillaan ja poikansa kortilla.

Tuomion mukaan miehen hallusta löydettiin heinäkuun lopussa Nuijamaan raja-asemalla tehdyssä tullitarkastuksessa kaksi Taylormade Ventus -merkkistä golfmailaa sekä Garmin Fenix 7 Sapphire Solar -merkkinen älykello. Mies yritti viedä niitä Venäjälle.

Golf-mailojen arvo oli 539 euroa kappaleelta ja kellon hankintahinta noin 787 euroa.

Vienti estettiin, sillä tuotteet lasketaan ylellisyystuotteiksi.

Säännöstelyrikoksesta tuomion saanut mies on myös vienyt neljä kaikuluotainta Venäjälle.

Kaikuluotaimet ovat kaksikäyttötuotteita eli niitä voidaan käyttää siviilikäytön lisäksi esimerkiksi sotilaallisiin tarkoituksiin.

Mies perusteli oikeudelle, että yksi kaikuluotaimista on hänen omaan käyttöönsä.

Käräjäoikeus piti miehen selitystä omaan käyttöön tarkoitetusta kaikuluotaimesta uskottavana. Sen sijaan kolmen muun kaikuluotaimen vieminen on oikeuden mukaan ollut kielletty.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Toisessa tapauksessa henkilö tuomittiin neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeän säännöstelyrikoksen vuoksi. Hän yritti viedä noin 21 800 euron edestä ilmajäähdytteisiä kondensaattoreita Vaalimaan kautta Venäjälle viime lokakuussa.

Vastaaja on kiistänyt syytteen. Omien sanojensa mukaan hän on ollut kuljettamassa tuotteita Kazakstaniin.

Hän on vedonnut myös siihen, ettei hän tiennyt Venäjää koskevasta vientikiellosta.

Kolmannessa tapauksessa Kymenlaakson käräjäoikeus hylkäsi kahden miehen syytteet törkeästä sääntelyrikoksesta.

Viime syyskuussa kaksi saksalaismiestä yritti viedä kahta BMW-henkilöautoa Venäjälle. Miehet pysäytettiin Vaalimaan rajalla, ja tuolloin noin 88 000–94 000 euron arvoiset henkilöautot takavarikoitiin.

Molemmat miehet kertoivat olevansa matkalla Kazakstaniin, jossa heidän tarkoituksenaan oli myydä autot. Molemmat miehet ovat asuneet aiemmin Kazakstanissa.

Toinen miehistä perusteli auton viemistä Kazakstaniin sillä, että rahojen siirtäminen Kazakstaniin käteisenä on vaarallista ja muilla tavoin vaikeaa. Lisäksi hänen mukaansa Kazakstanissa arvostetaan hienoja autoja niin paljon, että auto on arvokkaampi kuin vastaava määrä rahaa.

Miehen tarkoituksena on ollut vaihtaa auto asuntoon tai myydä auto ja ostaa myyntituloilla asunto.

Toisen miehen tarkoituksena on ollut vaihtaa auto maatalouskoneisiin.

Käräjäoikeus perustelee syytteiden hylkäämistä muun muassa sillä, että miehillä on kiinteät siteen Kazakstaniin, sillä molemmat ovat syntyneet ja asuneet Kazakstanissa. Molemmat myös osaavat venäjää, jota käytetään Kazakstanissa.

Autojen kuljettaminen Venäjän kautta toiseen maahan ei ole kiellettyä.

Oikeuden mukaan varojen kuljettaminen Kazakstaniin omaisuuden muodossa on tehokkaampaa kuin tilisiirtona, vaikka se näyttääkin epätyypilliseltä pohjoiseurooppalaisesta näkökulmasta.

Oikeus kuitenkin katsoo, että on mahdollista, ettei Kazakstanin pankkijärjestelmä ole samalla tavalla kehittynyt kuin Suomessa. Tämän takia tilisiirto ei ole välttämättä yhtä tehokas tai ongelmaton tapa varojen siirtoon.