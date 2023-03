Donald Trump allekirjoitti lain, joka höllensi pankkien sääntelyä merkittävästi. Yksi löysempää lainsäädäntöä lobanneista oli Silicon Valley Bankin toimitusjohtaja.

Yhdysvalloissa kiistellään, tarvitaanko pankkisektorille tiukempaa sääntelyä.

Silicon Valley Bankin (SVB) kaatumisesta lähtien katseet ovat kohdistuneet kerta toisensa jälkeen Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

Taustalla ovat vuoden 2008 finanssikriisi. Finanssikriisin jälkeen Yhdysvalloissa pankeille asetettiin tiukat säännöt.

Vuoden 2010 Dodd-Frank-lain mukaan rahoituslaitos luokiteltiin systeemin kannalta tärkeäksi pankiksi, jos sen varallisuus oli yli 50 miljardia dollaria.

Lain tarkoituksena oli suojella kuluttajia ja varmistaa, ettei suurten pankkien kaatuminen voi tuhota taloutta.

Laki aiheutti nurinaa. Lobbareiden mielestä yksi malli ei toiminut kaikille. Kritiikki kohdistui pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, joille sääntely koettiin liian tiukkana.

Yksi näistä kritisoijista oli SVB:n toimitusjohtaja Greg Becker.

Hän väitti, että SVB:n tilanne poikkesi suurista pankeista. Hän vakuutti, että Dodd-Frank-lain voimaan tulosta lähtien pankki oli investoinut riskijärjestelmiinsä. Pankki oli palkannut asiaan kuuluvia ammattilaisia ja perustanut itsenäisen riskiorganisaation.

Hän vetosi myös lainsäätäjiin toteamalla, että Dodd-Frank-laista tulee korkeita kustannuksia pankille sekä sen asiakkaille.

Becker lobbasi löyhemmän sääntelyn puolesta vuonna 2015. SVB:llä oli tuolloin varoja 40 miljardin edestä eli se oli juuri sääntelyn kannalta olennaisen 50 miljardin dollarin rajan alapuolella.

Yhtiö kuitenkin kasvoi huimaa vauhtia. Vuoteen 2015 verrattuna pankki ehti kasvaa 430 prosenttia ennen kaatumistaan.

Ennen kaatumista sen varat olivat noin 212 miljardia dollaria.

SVB:n kaatuminen on poikkeuksellinen tapaus. The New York Timesin mukaan kyse on toiseksi suurimmasta pankin kaatumisesta Yhdysvaltojen historian aikana.

Trumpin presidenttikaudella sääntelyä höllättiin reippaasti, ja Trump allekirjoitti uuden EGRRCPA-lain (Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act).

Sääntelyn taustalla ajatuksena oli estää liian suuria pankkeja kaatumasta.

Uuden lain myötä systeemin kannalta merkittävien pankkien rajapyykkiä nostettiin 50 miljardista dollarista 250 miljardiin dollariin.

SVB, joka oli Yhdysvaltain 16:nneksi suurin pankki, ei kuulunut joukkoon, jota tiukka sääntely koski.

Tiukempi sääntely tarkoitti muun muassa likviditeetin stressitestejä ja kriisisuunnitelmia.

Lain allekirjoituksen yhteydessä Trump kritisoi Dodd-Frank-lakia. Hänen mukaansa laki oli murskaava osan pankkien ja luottolaitosten kannalta.

”Yksi koko sopii kaikille – nuo säännöt eivät vain toimi”, Trump totesi allekirjoituksen yhteydessä The Washington Postin mukaan.

Lain hyväksyminen vaati tukea myös demokraateilta.

Nyt Yhdysvalloissa kiistellään, tarvitaanko tiukempaa säätelyä.

Esimerkiksi demokraattien senaattori Elizabeth Warren vaati maanantaina The New York Timesissa tiukemman sääntelyn palauttamista.

Republikaanit ovat ilmoittaneet vastustavansa tiukempaa valvontaa, kertoo Forbes.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Bloomberg, Forbes ja NBC.