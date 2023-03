Osapuolet ovat neuvotelleet muun muuassa pankin pääomittamisesta.

First Republic Bankin konttori Manhattanilla New Yorkissa.

Yhdysvaltalaiset suurpankit neuvottelevat sanfranciscolaisen First Republic Bankin auttamisesta, kertoo amerikkalaislehti The Wall Street Journal (WSJ).

Lehti perustaa uutisen nimettömiin lähteisiin. WSJ:n mukaan neuvotteluissa ovat mukana JP Morgan, Morgan Stanley ja muita amerikkalaisia suurpankkeja.

Osapuolet ovat WSJ:n mukaan neuvotelleet muun muuassa First Republic Bankin pääomittamisesta. Myös pankin ostaminen on mahdollista, lehti kertoo.

First Republic Bankin osake on laskenut useiden päivien ajan. Sijoittajat ovat olleet huolissaan pankin talouden tilasta Silicon Valley Bankin kaatumisen jälkimainingeissa.

Osake avautui torstaina 31 prosentin laskuun, kun uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin torstaina, että pankki tutkii liiketoimintojensa myyntiä ja muita strategisia vaihtoehtoja.

First Republic Bankin osake teki dramaattisen u-käännöksen Bloombergin uutisen julkaisun jälkeen. Osake pomppasi 24 prosenttia plussalle oltuaan sitä ennen 17 prosentin laskussa. Kello 19.30 aikaan osake oli reilun viiden prosentin nousussa.

First Republic Bank on yhdysvaltalainen alueellinen pankki, joka on erikoistunut yksityispankkitoimintaan ja varainhoitoon. Sen asiakkaina on muun muassa it-rikkaita.

Pankin tase oli viime vuoden lopussa lähes samansuuruinen kuin Silicon Valley Bankin.