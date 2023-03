Pankkikaaos on kaatanut pankkeja ja ajanut Credit Suissen hätään – tällaisia rahoituslaitoksia sotkun keskiössä on

Viikon kestänyt pankkikaaos on horjuttanut konkreettisesti vähintään viiden pankin asemaa. Perjantaina pankkiosakkeet halpenivat jälleen voimakkaasti.

Pankkikaaoksen keskellä ovat olleet sveitsiläinen Credit Suisse sekä yhdysvaltalaispankit SVB ja First Republic.

Reilun viikon kestänyt pankkikaaos on kaatanut kolme yhdysvaltalaispankkia ja ajanut sveitsiläisen jättipankki Credit Suissen akuuttiin hätään.

Perjantaina pankkien osakkeet halpenivat jälleen tuntuvasti. Syvimmässä laskussa olivat viime päivinä myrskyn silmässä olleet Credit Suisse sekä amerikkalainen First Republic Bank.

Credit Suissen osake on pomppinut kuluneella viikolla hurjasti. Keskiviikkona yhtiön osakkeen hinta oli pahimmillaan jopa 30 prosentin laskussa. Lopulta pankki haki Sveitsin keskuspankilta yli 50 miljardin euron kokoisen hätälainan.

Lainalupauksen jälkeen Credit Suissen osake kallistui torstaina yli 19 prosenttia. Perjantaina kurssi oli taas laskussa. Yhtiön osake laski kahdeksan prosenttia.

Myös eurooppalaisia pankkeja laajasti seuraava Stoxx Europe 600 Banks -indeksi laski perjantaina 2,6 prosenttia.

Indeksin seuraamista pankeista eniten siipeensä on viikon myllerryksen aikana saanut espanjalainen Banco de Sabadell. Noin 5,7 miljardin euron arvoisen pankin osake on syöksynyt kuluneella viikolla yli 20 prosenttia. Perjantaina yhtiön osake laski 3,1 prosenttia.

Markkinoiden syvimmässä myllerryksessä olevat pankit ovat taseidensa loppusumman valossa kaikki varsin maltillisen kokoisia pankkeja.

Pankeista suurin on taseen loppusumman perusteella Credit Suisse. Sen taseen loppusumma oli viime vuoden lopussa noin 516 miljardia euroa. Se on nykyisin esimerkiksi Nordeaa pienempi pankki.

Taseen loppusumma kertoo, kuinka paljon pankilla on yhteensä omaa ja vierasta pääomaa.

Credit Suissen vaikeuksista on puhuttu jo pitkään ennen pankkisektorin tuoreinta sotkua. Sen ongelmien juuret ovat monin tavoin epäonnistuneissa ja tappiollisissa liiketoimissa.

Credit Suisse on ollut jollain tavalla osallisena lähes kaikissa viime vuosikymmenen pankkiskandaaleissa, ja se oli mukana myös vuonna 2008 kärjistyneessä finanssikriisissä.

Yhdysvaltalaisen talouslehti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan monet pankin asiakkaista ovat vähentäneet siteitään Credit Suisseen jo jonkin aikaa, mikä on osasyy sen nykyisiin ongelmiin.

WSJ kertoi perjantaina lähteisiinsä vedoten, että monet suuret sijoittajat ja toiset pankit ovat entisestään vähentäneet tai kieltäytyneet kasvattamasta altistustaan sveitsiläispankkiin.

Credit Suisse on niin iso ja kansainvälinen pankki, että sen horjunta herättää väistämättä kysymyksiä muiden pankkien kytköksistä siihen.

Finanssikriisin jälkeen Euroopassa otettiin käyttöön euroalueen laajuinen yhteinen pankkivalvonta, joka on ollut ainakin toistaiseksi menestys. Muun muassa sen vuoksi muut eurooppalaiset pankit eivät ole yhtä herkkiä Credit Suissen horjahtelusta lähteville mahdollisille tartunnoille.

Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) pankkivalvojat totesivatkin perjantaina kokouksessaan, että pankkisektorin turbulenssi ei ole tarttumassa euroalueen pankkeihin.

Uutistoimiston mukaan pankkivalvojille kerrottiin kokouksessa, että talletukset euroalueen pankeissa ovat pysyneet vakaina, ja että niiden altistus Credit Suisseen oli mitätön.

Muut pankkien kaaoksessa kärsineistä pankeista ovat selvästi Credit Suissea pienempiä.

Esimerkiksi tällä viikolla osakesyöksystä kärsineen Banco de Sadabellin taseen loppusumma oli viime vuoden lopussa vain 251 miljardia euroa. Viikko sitten kaatuneen Silicon Valley Bankin (SVB) emoyhtiön taseen loppusumma oli viime vuoden lopussa vain 200 miljardia euroa.

SVB:n emoyhtiö haki perjantaina Chapter 11 -konkurssisuojaa, uudelleenjärjestelyä ja omaisuutensa myyntiä varten. Menettely vastaa Suomen yrityssaneerausta.

SVB Financial Groupin omistama pankkiliiketoiminta kaatui valtion käsiin, kun talletuspako iski viime viikon lopulla. Pankin lisäksi SVB Financial Groupin liiketoiminnoista SVB Capital ja SVB Securities eivät kuulu konkurssisuojan piiriin.

SVB:n kanssa samaa kokoluokkaa on niin ikään kalifornialainen First Republic Bank, joka on pyörinyt otsikoissa tällä viikolla.

First Republic Bank on erikoistunut yksityispankkitoimintaan ja varainhoitoon. Sen asiakkaina on muun muassa it-rikkaita.

Torstaina pankin osake avautui 31 prosentin laskuun.

Keskiviikkona luottoluokitusyhtiöt Fitch ja S&P Global Ratings olivat laskeneet pankin luottoluokituksen roskalainaluokkaan. Syyksi ne kertoivat huolen mahdollisesta talletuspaosta, jollaiseen myös SVB kaatui.

Ennen pörssin aukeamista torstaina uutistoimisto Bloomberg kertoi, että pankki tutkii liiketoimintojensa myyntiä ja muita strategisia vaihtoehtoja.

Vielä torstain aikana First Republicille oli yhdysvaltalaisten suurpankkien ja viranomaisten yhteistyönä sorvattu pelastuspaketti, jossa suuret pankit tallettivat First Republiciin 30 miljardia dollaria eli noin 28 miljardia euroa.

Pelastuspaketissa on mukana kaikkiaan yksitoista amerikkalaispankkia, muun muassa JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ja Morgan Stanley.

Tieto pelastuspaketista riitti torstaina kääntämään First Republicin osakekurssin plussalle asti.

Perjantaina pörssin avautuessa kuitenkin vaikutti siltä, että pelastuspaketti ei sittenkään lievittänyt sijoittajien huolia tarpeeksi. Pankin osake ampaisi pörssin auettua tuntuvaan laskuun, ja seitsemältä illalla Suomen aikaa se oli lähes 27 prosentin laskussa.

Silicon Valley Bankin lisäksi pankkisektorin turbulenssissa on kaatunut kaksi muuta pankkia. Ne ovat taseensa koolla verrattuna selvästi joukon pienimmät, newyorkilainen Signature-pankki sekä kalifornialainen Silvergate, joka kaatui jo ennen SVB:tä.

Molemmilla pankeilla oli merkittäviä sidoksia kryptomaailmaan, ja viime vuoden loppupuolella romahtanut kryptopörssi FTX kuului molempien pankkien asiakkaisiin.