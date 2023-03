Bloomberg: Credit Suissen pelastuksessa on vain yksi voittaja ja paljon häviäjiä

Ongelmiin ajautuneen sveitsiläisen suurpankin Credit Suissen pelastuksessa on vain yksi voittaja, ja monta häviäjää, arvioi yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg.

Pankkisektorin viime viikkojen aikaisen horjunnan toistaiseksi suurimman uhrin kohtalo selvisi sunnuntaina, kun toinen sveitsiläinen suurpankki UBS kertoi ostavansa Credit Suissen maan viranomaisten tukemassa kaupassa.

Osakevaihtona tehdyn kaupan hinnaksi tuli kolme miljardia Sveitsin frangia, eli noin kolme miljardia euroa. Credit Suissen markkina-arvo oli tietopalvelu Refinitivin mukaan perjantain päätteeksi noin 7,5 miljardia euroa, mihin nähden kauppahinta on matala.

Bloombergin arvion mukaan kaupassa on vain yksi voittaja: UBS ja sen toimitusjohtaja Ralph Hamers.

Sveitsin viranomaiset olivat tiiviisti mukana Credit Suissen pelastusneuvotteluissa, ja lupasi lopulta UBS:lle muun muassa merkittäviä tappiosuojia sekä vahvisti uudistuneen pankkijätin pääsyn Sveitsin keskuspankin tarjoamiin rahoitusvälineisiin likviditeettitarpeiden varalta.

Sijoittajat reagoivat kauppaan maanantaiaamuna Euroopassa syöksemällä monet pankkiosakkeet tuntuvaan laskuun. Credit Suissen osake romahti yli 60 prosentin laskuun, mutta myös UBS:n osake kävi aamupäivällä yli 15 prosentin laskussa.

Aamupäivän aikana kurssireaktio rauhoittui hieman. Hieman ennen yhtä iltapäivällä UBS:n osakkeen hinta oli enää 6,4 prosentin laskussa.

”Tavallisissa olosuhteissa sanoisin, että tämä on aivan fantastinen diili UBS:lle. Nykyisessä ympäristössä asia on monimutkaisempi, koska markkinoilla on yleisesti paljon epävarmuutta”, sanoi rahoituspalveluyritys Morningstarin analyytikko Johann Scholtz uutistoimisto Reutersille.

Reutersin mukaan UBS nousee kaupan myötä yksiselitteisesti maailman johtavaksi rikkaiden varainhallintayhtiöksi, ja saa haltuunsa Credit Suissen Sveitsin kotimaan pankkiliiketoiminnot, joita Reuters kutsuu sen ”kruununjalokiveksi”.

Scholtzin mukaan juuri Sveitsin kansallisen pankkimarkkinan keskittyminen oli yksi merkittävistä ongelmakohdista, kun UBS:n ja Credit Suissen välisestä kaupasta puhuttiin aiemmin.

”Se on myös [Credit Suissen] liiketoiminnan vakain osa, joka tuottaa paljon rahaa. Jos UBS ei joudu listaamaan [kotimaista pankkiliiketoimintaa] pörssiin, heidän voisi olla järkevää pitää se”, Scholtz sanoo Reutersille.

Häviäjiä kahden sveitsiläisjätin välisessä kaupassa on Bloombergin mukaan runsaasti.

Kenties ensimmäisenä listassa ovat Credit Suissen suurimmat osakkeenomistajat, kuten Saudi-Arabian valtion pääomistama Saudi National Bank ja Qatarin valtion sijoitusrahasto (QIA).

Saudi National Bank nousi Credit Suissen suuromistajaksi viime vuoden loppupuolella järjestetyssä osakeannissa. Bloombergin mukaan saudipankki ehti menettää sijoituksessaan 1,1 miljardia frangia alle 15 viikossa.

Saudi National Bankin johtoa voidaan pitää myös yhtenä syynä Credit Suissen ahdingon pahenemiseen. Sveitsiläispankin osakkeen hinta lähti syöksyyn viime viikolla, kun Saudi National Bank kertoi että se ei aio kasvattaa omistustaan yhtiössä.

Osakkeenomistajille epäedullista on myös se, että tavallisesta poiketen ne eivät pääse edes äänestämään suuren yrityskaupan toteutumisesta. Sveitsin viranomaiset muuttivat pelastusoperaation keskellä sääntöjään siten, että jättipankkien kauppa saatiin maaliin mahdollisimman nopeasti.

Qatarin valtion sijoitusrahastolle tappioita saattaa tulla myös sveitsiläispankin korkean riskin velkakirjoista, joita se on Bloombergin mukaan ainakin aiemmin omistanut.

Kaupan yhteydessä Credit Suissen riskipitoisina pidettyjen niin sanottujen AT1-velkakirjojen arvoksi kirjataan nolla euroa. Ennen kauppaa velkakirjojen arvo oli yli 16 miljardia euroa.

Velkakirjojen haltijat ovat useimmiten osakkeenomistajia paremmassa tappiosuojassa, mutta Credit Suissen kaupassa viranomaiset päättivät toisin. Alun perinkin riskipitoisiksi tarkoitettujen velkakirjojen arvo kirjattiin nollaan, kun pankin osakkeenomistajat saavat edes jonkin verran UBS:n osakkeita osakevaihdossa.

Yhdeksi tilanteen häviäjistä Bloomberg nostaa myös Sveitsin pankkiviranomaisen, koska se on ensimmäinen pankkivalvoja, jonka valvonnassa oleva järjestelmälle tärkeä pankki joudutaan pelastamaan sitten finanssikriisin.

Sveitsin valtiovarainministeri Karin Keller-Sutter korosti sopimuksen jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että kyseessä ei ole pelastuspaketti. Monet ovat toista mieltä. Esimerkiksi UBS:n hallituksen puheenjohtaja Colm Kelleher kutsui sopimusta avoimesti hätäpelastukseksi.

"Tämä on historiallinen päivä Sveitsille. Rehellisesti sanoen toivoin, ettei tätä päivää koskaan tulisi", Kelleher sanoi sijoittajapuhelussa sunnuntai-iltana.

Sveitsin viranomaiset joutuivat myös turvaamaan kauppaa UBS:lle merkittävillä likviditeettilupauksilla ja tappiosuojilla.

Sveitsin pankkiviranomainen on erillinen Euroopan unionin sisäisestä yhteisestä pankkivalvonnasta.

Häviäjiä ovat myös monet Credit Suissen työntekijät ylintä johtoa myöten. Reutersin lähteiden mukaan jopa 10 000 Credit Suissen työpaikkaa voi olla vaarassa, kun kahden suurpankin yhdistyminen alkaa toteutua käytännössä.

Bloombergin mukaan myös Credit Suissen toimitusjohtajan Ulrich Körnerin odotetaan jättävän yhtiön. Kaupasta tiedottaessaan UBS kertoi sen nykyisen hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan jatkavan uuden pankkijättiläisen johdossa entisillä paikoillaan.

Aiemmin Credit Suissen varainhoitoyksikön johtajana toiminut Körner nousi sveitsiläispankin toimitusjohtajaksi vasta viime kesänä, kun entinen toimitusjohtaja Thomas Gottstein irtisanoutui kohujen sävyttämän kaksivuotisen jälkeen.