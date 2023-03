Osake- ja korkomarkkinat rauhoittuivat maanantaina, mutta siitä ei pidä tehdä pitkälle ulottuvia johtopäätöksiä.

Osakkeiden välittäjä tarkkaili maanantaina markkinoiden liikkeitä New Yorkin pörssissä.

Rahoitusmarkkinoiden levottomuus jatkunee, vaikka Sveitsin viranomaiset onnistuivat viikonvaihteessa neuvottelemaan kriisipankki Credit Suisselle uuden omistajan.

Keskeinen kysymys on, mikä pankki joutuu mahdollisesti seuraavaksi markkinoiden tulilinjalle. Maanantaina keskeisten eurooppalaisten pankkien osakkeet heilahtelivat voimakkaasti, mikä kertoo nimenomaan mittavasta hermoilusta.

”Epävakaus ei missään tapauksessa ole ohi. Keskeinen huolenaihe on, mitä keskikokoisissa alueellisissa pankeissa Yhdysvalloissa tapahtuu. Uusimpien tietojen mukaan ne ovat turvautuneet keskuspankki­rahoitukseen, koska talletuspaosta on jo selviä merkkejä”, sanoo finanssiyhtiö SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen.

Kriisipankki Credit Suissen myynti sveitsiläiselle kilpailijalleen UBS:lle kolmella miljardilla eurolla herätti runsaasti pohdintoja markkinoilla.

Suurin kysymys on se, miksi Sveitsin viranomaiset päättivät mitätöidä ensisijaisen lisäpääoman joukkolainat, mutta hyväksyivät Credit Suissen osakkeiden muuttamisen UBS:n osakkeiksi. Vaihtosuhde on tosin kehno: yhden UBS:n osakkeen saa 22,48 Credit Suissen osakkeella.

Ensisijaisen lisäpääoman joukkolainoiksi kutsutut rahoitusvälineet ovat hybridilainoja eli oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sekamuotoja. Hybridilainat kirjataan pankin omaan pääomaan tai vieraaseen pääomaan, eikä niillä ei ole ennalta määriteltyä takaisinmaksuaikaa.

Hybridilainan korko on yleensä merkittävästi tavanomaista joukkolainaa suurempi. Euroopan unionin pankinvalvonnan säännöissä lähtökohtana on, että hätärahoitukseen turvautuvan pankin osakkeiden arvoa leikataan ennen kuin tällaisia hybridilainoja mahdollisesti mitätöidään. Sveitsin viranomaiset päättivät toimia päinvastoin.

Tämä herätti markkinoilla suurta epävarmuutta siitä, onko pankkien hätärahoituksen sääntöjä muutettu. Toisin sanoen, onko enää yhtä turvallista sijoittaa pankkien ensisijaisen lisäpääoman joukkolainoihin, koska niitä voidaan pahan päivän tullen mitätöidä.

Sveitsi ei kuitenkaan kuulu Euroopan unioniin. Liittovaltion viranomaiset päättävät itsenäisesti, miten ne estävät kriisipankkeja vajoamasta vararikkoon.

”Markkinoilla on ollut suurta epätietoisuutta siitä, mikä on ensisijaisten lisäpääoman joukkolainojen kohtalo, jos vastaavaa tapahtuu Euroopassa Sveitsin ulkopuolella. Tämä johti näiden joukkolainojen arvojen romahtamiseen maanantaiaamuna”, Hiljanen sanoo.

Sen sijaan pankkien pahimpien pelkojen lievittymisestä kertoi se, että euriboreissa ei tapahtunut maanantaina suuria muutoksia. Euribor on korko, jolla pankit tarjoavat toisilleen vakuudetonta euromääräistä lainaa. Euriborit ovat yksi luottamuksen mittari pankkien välillä.

”Viime viikkoina pankkisektorilta on tullut esiin useita yksittäisiä ongelmatapauksia, joiden jälkeen on ilmennyt aina uusia. Jos sijoittajat alkavat tosissaan karttaa riskiä rahoitusta kiristämällä, uusia tapauksia tulee lähes varmasti lisää. Tässä vaiheessa en maalaisi vielä varsinaista kriisiä rahoitusmarkkinoille, mutta epävarmuus on kasvanut merkittävästi”, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Jos epävakaus jatkuu vielä pitkään, se on omiaan heikentämään myös talouskasvua. Rahoituksen kallistumisen seurauksena yritykset joutuvat lykkäämään investointejaan ja kotitalouksien kulutus supistuu.

Onni onnettomuudessa on, että pankeilla on nykyisin huomattavasti enemmän pääomaa ja puskureita tappioiden varalle kuin vuonna 2008. Silloin rahoitusmarkkinoiden kriisi kärjistyi investointipankki Lehman Brothersin vararikkoon.

Euroalueella pankkien pääomat ja puskurit ovat vielä suuremmat kuin Yhdysvalloissa. Eri asia on riittävätkö ne, jos nykyinen navakka vastatuuli yltyy todelliseksi myrskyksi.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa kuusi vaikutusvaltaista keskuspankkia ilmoittivat ottavansa käyttöön uusia keinoja lievittääkseen rahoitusmarkkinoiden jännitteitä.

Keskuspankit kertoivat lisäävänsä dollareiden saatavuutta valuuttamarkkinoilla tarjoamalla päivän mittaisia valuutanvaihto­sopimuksia tavanomaisten viikonmittaisten valuutanvaihto­sopimusten sijaan.

Valuutanvaihtojärjestelyistä ovat sopineet Britannian, Euroopan, Japanin, Kanadan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen keskuspankit. Järjestelyillä keskuspankit pyrkivät turvaamaan rahoitus­markkinoiden toiminnan, jotta yritysten ja kotitalouksien rahoitus ei vaarantuisi.

Kun rahoitusmarkkinoilla on häiriöitä, valuutta-alueen ulkopuolisilla liikepankeilla on yleensä vaikeuksia hankkia valuuttaa suoraan siitä vastaavalta ulkomaiselta keskuspankilta.

Jos liikepankkien kotimaisella keskuspankilla on valuutanvaihtojärjestely kyseisen ulkomaisen keskuspankin kanssa, liikepankit saavat rahoitusta keskuspankiltaan ilman, että sen tarvitsee käyttää omia valuuttavarantojaan.

Yksi tärkeä hetki markkinoilla on keskiviikkona, jolloin Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoittaa uusista rahapoliittisista päätöksistään.

Kotitalouksien ostovoimaa heikentävä ja yritysten kannattavuutta nakertava inflaatio on yhä liian nopeaa. Tämä puhuisi uuden koronnoston puolesta. Toisaalta rahoitusvakauden turvaaminen on myös yksi keskuspankin tehtävistä.

”Olen edelleen sitä mieltä, että Yhdysvaltojen keskuspankki pitää nopeaa inflaatiota edelleen merkittävämpänä taloudellisena riskinä ja nostaa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä”, von Gerich sanoo.

Hiljasen mielestä keskuspankin päätöksen ennakointi on markkinoiden epävakauden takia verrattavissa kolikonheittoon.

”Suuren epävarmuuden takia rahoitusolot kiristyvät, vaikka keskuspankki ei keskiviikkona nostaisi ohjauskorkoaan. Kolikon toinen puoli on, että inflaatio on yhä aivan liian nopeaa. Jos epävakaus markkinoilla ei pahene parin päivän kuluessa, keskuspankki saattaa nostaa ohjauskorkoa mutta antaa sen vastapainona pehmeän viestin tulevasta.”