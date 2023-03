Lyhyiden viitekorkojen suosio kasvaa nopeasti, ja jo 30 prosenttia asuntolainoista sidotaan lyhyisiin viitekorkoihin. HS:n esimerkkilaskelmien mukaan viitekoron pituudella on asumismenoihin suuri vaikutus.

Tilaajille

Yhä useampi asuntovelallinen on alkanut vilkuilla viitekoroissa kolmen ja kuuden kuukauden euriborin suuntaan. Vuoden euribor on ollut pitkään suosituin viitekorko, mutta nyt sen asemaa on alettu yhä useammin kyseenalaistaa.

Tammikuussa jo lähes 30 prosenttia uusista asuntolainoista sidottiin kuuden kuukauden euriboriin tai sitä lyhyempiin euriboreihin. Viime vuoden tammikuussa osuus oli vain noin seitsemän prosenttia.