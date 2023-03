Irtisanomiset aloittava Uudenkaupungin autotehdas on nyt puhtaasti Mercedes-Benzin varassa. Kiinalaiset valmistajat olisivat tervetulleita.

Yksi Suomen suurimmista tehtaista ei ole kaatumassa, vaikka se kertoi suurista irtisanomisista. Näin vakuuttaa Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive.

”Me olemme tehneet vuodesta 1969 lähtien liiketoimintaa, välillä on ollut vaikeampaa ja välillä vauhdikkaampaa. Nyt on hetki, että ei ole niin vauhdikasta, mutta se hetki vielä tulee”, sanoo ajoneuvojen sopimus­valmistus­liiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Valmet Automotive kertoi maanantaina vähentävänsä enintään 940 työntekijää. Noin puolet hoidetaan irtisanomisina ja puolet lomautuksilla. Ovi alkaa käydä vapun tienoolla.

Sen jälkeen autonvalmistukseen jää rannikkokaupunkiin noin 1 400 työpaikkaa. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa noin tuhat ihmistä kahdella akkutehtaalla, joita neuvottelut eivät koskeneet.

Mercedes-Benzin A-sarja on tehtaan päätuote. Made in Uusikaupunki -lukee vuonna 2017 valmistuneen auton kyljessä.

Uudessakaupungissa valmistetaan tällä hetkellä Mercedes-Benzin A-sarjan autoa ja pian siellä aletaan tehdä saman merkin AMG GT -urheiluautoa.

Rannuksen mukaan urheiluauton valmistus tarvitsee toistasataa henkeä. Lomautettuja saatetaan kutsua takaisin tehtaalle kummankin edellä mainitun mallin tekoon.

Joka tapauksessa tehdas on nyt puhtaasti Mersun varassa. Merkkiä on valmistettu Suomessa kymmenen vuoden ajan, ja Rannuksen mukaan ”pitkä, erittäin hyvä yhteistyö jatkuu”. Sopimus on yhtiön mukaan ”monivuotinen”.

Tilaa olisi muillekin merkeille. Yhtiö ei avaa, mitä mahdollisia neuvotteluja on käyty, mutta se on valmis ottamaan vaikka kiinalaisia merkkejä tuotantolinjoilleen.

”Mitään mahdollisuutta emme sulje pois. Kaikki teollisuuden toimijat, uudet ja nykyiset”, Rannus sanoo.

”Se on reilu spekulaatio, että meillä tulee olemaan muitakin asiakkaita kuin Mercedes-Benz.”

Sionin piti olla kaiken kansan huokeahintainen aurinkosähköauto. Hanke lopetettiin.

Sellaisen asiakkaan piti olla saksalaisen Sono Motorsin suurille massoille tarkoitettu aurinkosähköauto Sion. Sitä oli määrä valmistaa Suomessa valtavat 257 000 ajoneuvoa seitsemän vuoden aikana. Auton kehitys sakkasi helmikuun lopulla.

Sitä ennen toinen sähköautohanke, hollantilainen Lightyear 0, kuivui kasaan vain parin kuukauden tuotannon jälkeen.

Lightyear työllisti muutamia kymmeniä, Sion olisi vaatinut satoja työntekijöitä.

Oliko kahden auto kato muutosneuvotteluiden todellinen syy?

Rannuksen vastaus on koukeroinen: volyymia muutettiin vastaamaan markkinoiden kysyntää.

Isossa kuvassa autoalaa ovat koetelleet ne tutut syyt: pandemia, Ukrainan sodan seuraukset ja komponenttipula. Osapula nujerrettaneen viimeistään ensi vuonna, ja useat autonvalmistajat ovat julistaneet esittelevänsä valtavasti uusia sähköautoja.

Tästä syystä Rannus näkee autotehtailla olevan ”nyt pelin paikka” hankkia uusia asiakkaita.

Lightyear 0 tähtäisi sähköautojen luksusmarkkinoille. Auton ”nollamalli” lopetettiin pian tuotannon aloittamisen jälkeen, mutta keväisten yritysjärjestelyiden jälkeen auton ”kakkosmalli” etenee.

Muutosneuvotteluiden jälkeen autoteollisuus työllistää Suomessa karkeasti arvioiden noin 7 000 ihmistä, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Valmet Automotiven viime aikojen muhkeimpina vuosina kokonaisuus on noussut noin 9 000 työntekijään.

Puolet alan työpaikoista on tyypillisesti ollut Valmet Automotivella. Se toinen puolisko koostuu pienemmistä yrityksistä, jotka tekevät esimerkiksi perävaunuja.

”Tämä ala on ylämäkeä ja alamäkeä. Toivottavasti seuraava ylämäki tule nopeammin”, Kallio sanoo.

”He [Uudessakaupungissa] ovat maailman huippuja tuotantolinjan suunnittelussa ja nopeissa muutoksissa. Tuotantolinja saadaan uudelle autolle nollasta pystyyn. Akkutehtaiden myötä he ovat hyvin ajan hermolla, se on se tukijalka tulevaisuuteen.”

Valmet Automotive kertoi vielä lokakuussa 2022 aikovansa listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö kertoi tuolloin tavoittelevansa noin 140 miljoonan euron uutta rahoitusta. Rahat oli määrä käyttää uusiin investointeihin.

Yhtiö kertoi tuolloin, että sen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtonsa noin miljardiin euroon vuosiin 2025–2026 mennessä. Yhtiön mukaan sen vuoden 2021 liikevaihto oli noin 570 miljoonaa euroa.

Jo marraskuussa yhtiö kertoi peruvansa listautumisen.