Osakkeet kallistuivat kahdessa suuressa eurooppalaisessa pörssissä aamupäivällä prosentin.

Frankfurtin pörssin suurten yhtiöiden osakeindeksi vahvistui 1,2 prosenttia ja Lontoon pörssin vastaava indeksi 1,1 prosenttia. Myös Aasiassa osakkeet kallistuivat tiistaina. Helsingin pörssin yleisindeksi vahvistui 1,8 prosenttia.

Eurooppalaisten pankkien laaja-alainen osakeindeksi (Stoxx Europe 600 Banks) oli kello 11 maissa vahvistunut yli prosenttia.

Viime viikkoina arvopaperimarkkinoilla on ollut suurta levottomuutta, koska pankkeja on romahtanut sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Siksi osakkeiden hinnat ovat vaihdelleet merkittävästi.

Rahoitusmarkkinoiden huomio on kiinnittynyt etenkin yhdysvaltalaisiin pankkeihin. Talletuspaon takia pinteessä on First Republic Bank, jonka osake romahti maanantaina 47 prosenttia.

Viime viikolla suuret yhdysvaltalaiset pankit tallettivat First Republic Bankiin 30 miljardia lievittääkseen talouspaon aiheuttamaa epävarmuutta.

Maanantaina sanomalehti The Wall Street Journal kertoi, että JP Morgan Chase -pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon johtaa neuvotteluja, joiden tarkoituksena on löytää ratkaisu First Republic Bankin sitkeisiin ongelmiin.