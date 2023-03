Presidentti Joe Bidenin hallinto kannustaa siirtymään pois polttomoottoreista, ja monet aikovatkin seuraavaksi ajoneuvokseen hankkia sähköauton.

Hieman yli kolmannes yhdysvaltalaisista harkitsee seuraavaksi ajoneuvokseen sähköautoa, ilmenee uutistoimisto Reutersin ja Ipsoksen kyselystä.

Vastaajista 34 prosenttia harkitsisi sähköauton ostamista, kun taas 31 prosenttia kertoi, että ei ostaisi seuraavaksi sähköautoa. Demokraattipuolueen kannattajista tasan puolet ostaisi sähköauton, kun taas republikaaneista niin tekisi 26 prosenttia.

Yhdysvalloissa sähköautojen myynnin osuus oli miltei kuusi prosenttia kaikesta automyynnistä viime vuonna. Sähköautojen myyntimäärä kuitenkin kasvoi 60 prosenttia.

Presidentti Joe Bidenin tavoitteena on lisätä sähköajoneuvojen myyntiä ja määrää merkittävästi. Bidenin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä uusista ajoneuvoista puolet olisi sähköautoja tai hybridejä. Bidenin hallinto on lisännyt sähköajoneuvojen hankintaan ja valmistamiseen liittyviä kannustimia ja avustuksia.

Reutersin kyselyn vastaajista 56 prosenttia olisi valmis maksamaan sähköautostaan enintään 49 999 dollaria eli noin 46 500 euroa.

Näiden ihmisten harmiksi sähköautojen hinnat liikkuvat usein merkittävästi yli 50 000 dollarissa Yhdysvalloissa.