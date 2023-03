EU-komissio esittää sopuehdotuksena Saksalle, että vuoden 2035 jälkeen sallittaisiin sähköpolttoainetta käyttävien autojen myynti.

Euroopan komissio on ehdottanut poikkeusta bensiini- ja dieselautojen kieltoon.

EU:n viranomaiset suunnittelevat, että uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen tavoitetaso on nolla vuonna 2035. Tämän on tulkittu käytännössä tarkoittavan fossiilisilla polttoaineilla toimivien uusien polttomoottoriautojen EU-markkinoille tuonnin estämistä.

Komissio aikoo mediatietojen mukaan kuitenkin esittää, että vuoden 2035 jälkeen sallittaisiin silti hiilineutraalia sähköpolttoainetta käyttävien polttomoottoriautojen myynti. Sähköpolttoainetta valmistetaan synteettisesti hiilidioksidista ja vedestä sähköenergian avulla.

Sähköpolttoaineautojen tekniikan pitäisi komission ehdotuksen mukaan lisäksi estää ajoneuvoilla ajo, jos niissä käytettäisiin muita polttoaineita, kuten perinteisiä fossiilisia polttoaineita bensiiniä tai dieseliä.

Komission ehdotus käy ilmi sen tiistaina Saksan hallitukselle lähettämästä kirjeestä, jonka uutistoimistot Reuters ja Bloomberg ovat nähneet. Myös brittilehti Financial Times (FT) on saanut käsiinsä luonnoksen ehdotuksesta.

Ehdotus on komission vastaus Saksan hallitukselle, joka on epäröinyt ja halunnut venyttää päätöksentekoa.

Saksan on ollut huolissaan bensiini- ja dieselautojen kiellon vaikutuksista, koska autoteollisuus on tärkeä sen taloudelle. Saksan lisäksi vastarintaan on asettunut Italia, Puola, Bulgaria ja Tšekki.

Ei ole vielä tietoa, kuinka Saksa suhtautuu ehdotukseen. Saksan liikenneministeriö ilmoitti tiistaina vain, että jatkaa neuvotteluita löytääkseen ratkaisun kiistaan.

Teknologia, jolla valmistetaan sähköpolttoainetta, on kehitysasteella, ja sitä pidetään toistaiseksi kalliina keinona valmistaa polttoainetta.

Sähköpolttoaineet voivat kuitenkin pidentää polttomoottorin olemassaoloa aikana, jolloin autoilu on muuttumassa sähköiseksi.

EU:n jäsenmaat ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet lainsäädännön ja jäsenmaiden piti hyväksyä se lopullisesti aiemmin tässä kuussa, mutta Saksan viime hetken epäröinti maaliskuun alussa peruutti suunnitelmat.

EU:ssa toivotaan, että sopu asiassa saataisiin aikaiseksi ennen tämän viikon EU-kokousta Brysselissä, FT kertoo.

Bensiini- ja dieselautojen kielto on osa komission tavoitetta vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.