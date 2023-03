Öljyteollisuuden asiantuntijat arvioivat Politico-sivustolle, että venäläisöljyä tuodaan Eurooppaan välikäsien kautta.

Talouspakotteiden alaista venäläistä raakaöljyä ja öljytuotteita virtaa yhä Euroopan markkinoille, kertoo uutissivusto Politico. Öljyteollisuuden asiantuntijat arvioivat sivustolle, että venäläisöljyä tuodaan Eurooppaan välikäsien kautta.

Raakaöljyn alkuperä on helppo piilottaa. Raakaöljyä voidaan helposti sekoittaa kauttakulkumaissa muista maista tuotuun öljyyn. Myös öljynjalostus poistaa käytännössä kaikki jäljet raaka-aineen alkuperästä.

Presidentti Vladimir Putinin kriitikko ja Jukos-öljy-yhtiön entinen toimitusjohtaja Mihail Hodorkovski kertoo Politicolle, että talouspakotteet ovat kasvattaneet Venäjän öljyn kuljetuskustannuksia ja laskeneet venäläisöljyn hintaa, mutta välittäjät saavat entistä suuremman osan venäläisöljyn vientituloista.

Euroopan unioni on kieltänyt lähes kaiken venäläisöljyn tuonnin EU:n alueelle. Talouspakotteiden ulkopuolella ovat putkessa kuljetettu öljy ja maakaasu sekä nesteytetty maakaasu sekä jotkut öljytuotteet.

Raaka-ainekauppias Trafiguran pääekonomisti Saad Rahimin mukaan venäläisöljyn vientimäärät ovat pysyneet vakaana talouspakotteista huolimatta. Hän arvioi, että venäläisöljyn myydään mahdollisesti yhä EU:iin ja muihin länsimaihin välikäsien kautta.

Politicon mukaan yksi mahdollinen vientireitti Eurooppaan kulkee Azerbaidžanin kautta. Sieltä alkaa BTC-öljyputki, joka päättyy Ceyhaniin, Turkkiin. Ceyhan on tärkeä öljysatama Eurooppaan rahdattavalle öljylle.

Euroopan parlamentin jäsen François Bellamy on kiinnittänyt huomiota tähän, koska Azerbaidžan on vienyt enemmän öljyä kuin se tuottanut. Se on kummallista, koska Azerbaidžanin oma tuotanto on ollut laskusuunnassa pidemmän aikaa.

Azerbaidžanin ulkoministeriö kertoi Politicolle, ettei maa vie venäläisöljyä BTC-putken kautta. Myös tuoreimmista tilastoista ilmenee, että Ceyhanin öljyvienti EU:hun on laskussa.

Samaan aikaan Turkki on kuitenkin kaksinkertaistanut öljyn tuontinsa suoraan Venäjältä. Turkki ei ole asettanut talouspakotteita venäläiselle öljylle.

Suomalainen Crea-ajatushautomo varoitti jo viime vuonna, että Turkista voi tulla uusi reitti venäläisöljylle EU:n alueelle.

Maanantaina brittiläinen Global Witness -kansalaisjärjestö kertoi raportissaan, että venäläisöljyä myydään yhä G7-maihin kalliimmalla kuin länsimaiden asettama 60 dollarin hintakatto.