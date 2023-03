Finnair selvittää väitteitä, joiden mukaan Finnair Kitchenin johto muun muassa toistuvasti kommentoi työnhakijoiden ulkonäköä epäasiallisesti vuonna 2018 ja sitä ennen.

Finnair Kitchenin johtoon kuuluneiden henkilöiden on väitetty kommentoineen naispuolisia työnhakijoita epäasiallisesti. Yhtiö on aloittanut selvityksen asiassa.

Lentoyhtiö Finnair on aloittanut selvityksen julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa esitetyistä väitteistä, joiden mukaan Finnair Kitchen -osaston johtotason ihmiset olisivat kommentoineet epäasiallisesti työnhakijoiden ulkonäköä ja käyttäytyneet naisvihamielisesti vuonna 2018 ja sitä aiemmin.

Finnairin sisäisen selvityksen alkamisen vahvistaa HS:lle yhtiön viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

”Olemme saaneet eilen tiedon näistä väitteistä, ja olemme alkaneet selvittämään asiaa välittömästi”, Tallqvist kertoo.

Selvitys liittyy erityisesti Iltalehden keskiviikkona julkaisemaan juttuun, jossa kerrotaan Finnair Kitchenissä olleen naisvihamielinen työkulttuuri.

Iltalehden mukaan väitteisiin liittyviä vastuuhenkilöitä on edelleen töissä Finnair Kitchenissä merkittävissä asemissa. Tallqvist sanoo, että yhtiön tietoon ei ole saatettu näiden henkilöiden nimiä.

Tallqvistin mukaan Finnair Kitchenin kulttuuria ja organisaatiota on neljän viime vuoden aikana kehitetty. Erityisesti koronapandemian aikana väki on vaihtunut, ja osastolta on jouduttu irtisanomaan paljon ihmisiä. Myös lähes koko johtoryhmä on vaihdettu Finnair Kitchenissä.

Nykyinen Finnair Kitchenin toiminnasta vastaava johtaja Marika Nieminen aloitti tehtävässään lokakuussa 2020.

Tallqvist sanoo, että väitteet naisvihamielisyydestä ja epäasiallisesta käytöksestä tulivat hänelle täytenä yllätyksenä.

Hän korostaa, että puhutaan monen tuhannen työntekijän organisaatiosta.

”Siksi haluamme selvittää asian perin pohjin. Tämä on todella huolestuttavaa ja surullista kuulla.”

Finnairissa on käytössä viestintäkanava, jonka kautta henkilöstö voi ilmoittaa häirinnästä tai kiusaamisesta. Tallqvistin mukaan anonyymi raportointikanava oli käytössä vuonna 2018.

”Finnairilla on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään”, Tallqvist sanoo.