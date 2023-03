”Sveitsi on banaani­valtio” – sijoittajat menettivät hetkessä 16 miljardia

Yksi Credit Suissen joukkolainoihin sijoittanut kutsuu Sveitsiä ”banaanivaltioksi”, koska kriisipankin haltuunotossa joukkolainojen arvoja nollattiin.

Sveitsin finanssivalvoja Finma puolustaa päätöstään nollata ensisijaisen lisäpääoman eli pääomaehtoiset AT1-joukkolainat Credit Suissen pakkoyhdistymisessä kilpailija UBS:n kanssa.

Joukkolainojen nollaus aiheutti alkuviikosta markkinaliikkeitä ja hämmennystä institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, koska Credit Suissen osakkeenomistajat saivat pelastusjärjestelyssä takaisin edes jotain.

Joukkolainojen haltijat ovat normaalisti paremmassa asemassa saada rahansa takaisin kuin osakkeenomistajat, jos pankki kaatuu.

Euroalueen finanssivalvojat kiirehtivät heti maanantaina tiedottamaan, että euroalueella toimittaisiin toisin kuin Sveitsissä.

AT1-joukkolainojen sopimusehdoissa määrätään, että ne kirjataan alas tietyissä tilanteissa ja erityisesti jos haltuunotossa myönnetään valtion tukea, kertoo Finma torstaina julkaisemassa tiedotteessaan.

Credit Suisselle myönnettiin sunnuntaina Sveitsin valtion takaamia ylimääräisiä maksuvalmiuslainoja. Siksi AT1-lainojen alaskirjaus oli niiden ehtojen mukaista, Finma kertoo.

”Sunnuntaina löydettiin ratkaisu asiakkaiden, finanssialan ja markkinoiden suojelemiseksi. Tässä ympäristössä on tärkeää, että Credit Suissen pankkitoiminta jatkuu keskeytyksettä. Näin on nyt tapahtunut”, sanoo Finman toimitusjohtaja Urban Angehrn tiedotteessa.

Ensisijaisen lisäpääoman joukkolainojen nollaus on poikimassa oikeusjuttuja. Ainakin kaksi lakifirmaa on ryhtynyt edustamaan joitakin joukkolainojen haltijoita, jotka pohtivat oikeustoimia, brittilehti Financial Times (FT) kertoi keskiviikkona.

Brittiläisen varainhoitoyhtiö Bluebay Asset Managementin sijoitusjohtaja Mark Dowding sanoi FT:lle, että Sveitsi vaikuttaa ”yhä enemmän banaanivaltiolta”. Bluebayn rahastot kuuluvat eniten Credit Suissen AT1-lainoja omistavien sijoittajien joukkoon.

Toisaalta osa Credit Suissen isoista velkojista on tyytyväisiä kriisinratkaisujärjestelmään. Yhdysvaltalaisen Spectrum Asset Managementin sijoitusjohtaja Philip Jacoby sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersille, että järjestelmä toimi siten kuten se oli suunniteltukin.

Näin arvioivat myös suomalaisasiantuntija HS:lle maanantaina.

Credit Suissen haltuunotossa pankin tier2-pääoman muodostavia joukkolainoja ei kirjattu alas.

Tier2-pääoman lisäksi pankeilla on tier1-pääomaa, joka jakaantuu CET1-ydinpääomaan ja ensisijaiseen lisäpääomaan AT1:een.

CET1-pääoma on pankin osakkeenomistajien pääomaa ja voittovaroja. AT1-pääoma on joukkolainoja.

Credit Suissella on alaskirjattavia AT1-joukkolainoja kaikkiaan kolmetoista kappaletta. Lainojen arvo oli yhteensä 16 miljardia euroa.

AT1-joukkolainoja on melkeinpä kaikilla suurimmilla pankeilla. Maailmanlaajuisesti näitä lainoja on yhteensä 240 miljardin euron arvosta.