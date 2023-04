Ministeriöiden tilaamassa selvityksessä tarjotaan keinoja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen lisäämiseen. Puolustusvoimien insinööri tyrmää ehdotetun kompensaatiolain.

Suomessa tuulivoimapuistot ovat vahvasti keskittyneet maan länsiosiin. Samalla kun läntisen Suomen kunnat poimivat vihreän siirtymän hedelmiä, Itä-Suomessa jäädään paitsi tuulivoimaloiden kiinteistöverotuotoista ja voimalainvestointien talousvaikutuksista.

Idässä tulivoimakaavailut kaatuvat usein Puolustusvoimien kielteisiin lausuntoihin, koska tuulivoimalat haittaavat Puolustusvoimien tutkien toimintaa.

Tätä ongelmaa ratkomaan työ- ja elinkeino-, puolustus- ja ympäristöministeriö asettivat viime syyskuussa selvitysmiehen tutkimaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostamista.

Selvitysmiehenä toimineen evp. kenraaliluutnantti Arto Rädyn selvitys julkaistiin maaliskuun puolivälin tienoilla. Räty on myös puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö.

Selvityksessä Räty muun muassa ehdottaa kompensaatiolakia. Sillä mahdollistettaisiin tuulivoimapuistojen Puolustusvoimien tutkavalvonnalle aiheuttamien haittojen kompensoiminen hankkimalla Puolustusvoimille uusia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla valvontakyky voidaan pitää vähintään nykytasolla.

Selvityksessä on kuultu yli 50:tä tuulivoimarakentamiseen liittyvää tahoa ja tehty näiden kuulemisten pohjalta johtopäätöksiä. Rädyn raportissa annetaan myös toimenpide-ehdotuksia päättäjille.

Raportissa todetaan, että Suomen tuulivoimasta alle neljä prosenttia on tällä hetkellä Valtatie 5:n itäpuolella.

”Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen keskeisenä tuulivoiman rakentamista rajoittavana tekijänä ovat puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmien aiheuttamat rajoitteet”, raportissa todetaan.

Toisaalta esiin nostetaan, että myös muun muassa maasto, asutus, luontoarvot, matkailu, siviililentotoiminta ja poronhoito asettavat rajoituksia rakentamiselle.

Raportissa todetaan myös, että itäinen Suomi on alue, jolle sijoitetusta valvontakapasiteetista ei voida Suomen turvallisuuden takia merkittävästi tinkiä.

Venäjän uhasta puhutaan raportissa hyvin suoraan: ”Aseteknologian kehitys ja Venäjän arvaamattomuus korostavat ilmavalvonnan suorituskyvyn tarvetta. Risteilyohjukset, joita Venäjä on ampunut laajamittaisesti Ukrainaan, ovat tutkapoikkipinta-alaltaan pieniä ja ne lentävät tyypillisesti matalilla lentokorkeuksilla, mikä tekee niistä vaikeasti havaittavia. Vastaavasti valvonnan on ulotuttava myös erittäin korkealle ja nopeasti lentäviin järjestelmiin ja aseisiin. Näiden havaitseminen reaaliajassa on välttämätöntä maanpuolustuksen ja väestön suojelemisen kannalta.”

Toisaalta myös itäisen Suomen tuulivoimarakentamista perustellaan raportissa turvallisuudella.

”Vahvan infrastruktuurin itäinen Suomi on myös tärkeä tekijä Suomen ja EU:n sekä jatkossa myös Naton turvallisuuden kannalta”, raportissa todetaan.

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamista pidetään tärkeänä myös Suomen energiajärjestelmän ja alueen elinvoimaisuuden kannalta.

Rädyn raportti tarjoaa päättäjille joukon toimenpide-ehdotuksia itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi.

Ensinnäkin Räty ehdottaa lisää poliittista ohjausta energiajärjestelmän kokonaisuutta kohtaan.

Tähän liittyen hän ehdottaa, että Suomeen pitäisi perustaa energiaministerin tehtävä.

”Suomen energiastrategiaa tulee vahvistaa niin, että siinä määritetään pitkän aikavälin energiatarve ja tuotantotavoitteet, -muodot ja sijoittuminen Suomen alueella”, raportissa todetaan.

Tilannekuvan sekä yhteistyön ja koordinoinnin kehittämiseksi Suomeen pitäisi Rädyn mukaan myös perustaa uusi ”korkean tason yhteistoimintaryhmä”, jossa olisivat mukana kaikki tuulivoimarakentamisen osapuolet.

Koska tuulivoimalat aiheuttavat itäisessä Suomessa ongelmia Puolustusvoimien tutkille, selvitysmies ehdottaa kompensaatiolain säätämistä haittojen korvaamiseksi Puolustusvoimille.

Lailla mahdollistettaisiin tuulivoimapuistojen aluevalvontajärjestelmille aiheuttamien haittojen kompensoiminen hankkimalla Puolustusvoimille uusia järjestelmiä ja laitteita, joilla aluevalvontakyky voitaisiin ylläpitää vähintäänkin nykytasolla.

Ajatuksena on se, ettei Puolustusvoimilta voi edellyttää investointeja tukemaan yksityistä liiketoimintaa.

Raportissa ei suoraan esitetä, tulisivatko kompensaatiorahat valtion kirstusta vai tuulivoimaa rakentavilta yhtiöiltä.

”Vihreän siirtymän investoinneilla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen, joten myös valtion osallistuminen tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamisen kustannuksiin on perusteltua. Myös tuulivoimarakentajat ovat selkeästi ilmaisseet valmiutensa osallistua mahdollisten kompensaatioratkaisujen kustannuksiin”, raportissa todetaan.

Kompensaatioilla voitaisiin hankkia Puolustusvoimille lisää sensoreita helpottamaan tuulivoimaloiden aiheuttamia katvealueita. Rahaa voitaisiin käyttää myös ilmasijoitteiseen valvontakykyyn eli valvontalentokoneisiin. Se olisi raportin mukaan nopein, mutta myös kallein vaihtoehto.

”Ilmasijoitteisen valvontakyvyn rakentaminen olisi luontevinta ja kustannustehokkainta toteuttaa pohjoismaisena tai laajempana yhteistyönä, hyödyntäen jo käytössä olevia ratkaisuja mutta tällöin sen kohdentaminen Suomen rajoille ei olisi täysin omassa päätösvallassamme.”

Myös uudesta teknologiasta toivotaan mahdollisesti ratkaisuja tuulivoiman ja tutkien yhteensovittamisen ongelmiin.

”Selvitystyötä tulee jatkaa perehtymällä tarkemmin verrokkimaiden ratkaisuihin tuulivoiman ja aluevalvontajärjestelmien yhteensovittamisessa sekä selvittää tarkemmin teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet”, raportissa ehdotetaan.

Miten asia sitten nähdään Puolustusvoimissa? Olisiko kompensaatioiden maksaminen uusia valvontajärjestelmiä varten hyvä keino estää itäisen Suomen jääminen tuulivoimabuumin ulkopuolelle?

Pääesikunnan insinööri Jussi Karhila ei innostu Rädyn raportin ehdotuksesta.

”Tämä kuulostaa minun mielestäni huonolta”, hän sanoo mahdollisesta kompensaatiolaista.

Hän toteaa, että vastaavaa kompensaatioalue on tälläkin hetkellä käytössä Raahen seudulla. Siellä jokaisesta voimalasta on pitänyt maksaa tietty kompensaatiosumma Energiavirastolle. Budjetista maksettiin Puolustusvoimille kompensaatiotutkan ja infran kustannukset.

Karhilan mukaan alan toimijat eivät kuitenkaan ole olleet innokkaita hyödyntämään kyseistä aluetta.

Karhila ei niele väitettä siitä, että Puolustusvoimat olisi syyllinen tuulivoimarakentamisen vähäiseen määrään Itä-Suomessa.

Hän kertoo, että Puolustusvoimat on tällä hetkellä antanut itäisessä Suomessa myönteisen lausunnon 76:lle tuulivoimahankkeelle, joissa on yhteensä 1 058 tuulivoimalaa.

Hänen mukaansa uusi kompensaatiomalli johtaisi siihen, että jo myönnettyjä lupia jouduttaisiin perumaan.

Karhila katsoo, että varsinainen ongelma Itä-Suomen tuulivoimarakentamiselle on kantaverkko. Fingridin kantaverkossa on itäisessä Suomessa hänen mukaansa liian pienitehoiset liityntäpisteet tuulivoimapuistojen kannalta.

Puolustusvoimien hyväksymiäkin hankkeita on hänen mukaansa jäänyt alueella odottamaan, että kantaverkkoyhtiö Fingrid rakentaa Itä-Suomeen vahvemman verkon.

Fingridissä ongelman on puolestaan katsottu johtuvan juuri Puolustusvoimista.

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen oli viime elokuussa Helsingin Sanomissa julkaistussa jutussa sitä mieltä, että vahvempaa kantaverkkoa ei kannata rakentaa Itä-Suomeen, jos Puolustusvoimat ei salli laajempaa tuulivoiman rakentamista.

”Näillä lähtökohdilla ei kannata edes miettiä, että sinne rakennettaisiin sähköverkkoa”, Ruusunen sanoi tuolloin.

”Se maksaa paljon ja jäisi käyttämättä.”

Pääesikunnan Karhila nostaa esiin myös työ- ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön konsulttiyritys FCG:llä teettämän selvityksen, jossa tutkittiin, miksi tuulivoimahankkeita jää toteuttamatta puolustusvoimien myönteisestä lausunnosta huolimatta.

FCG:n mukaan syitä tuulivoimahankkeiden toteutumattomuudelle on monia. Useimmiten syyt liittyvät selvityksen mukaan luontoarvoihin, yleisimmin päiväpetolintujen ja susien reviirien suojelemiseen, paikallisten kansalaisten ja poliitikkojen vastustukseen sekä hankekehittäjien väliseen kilpailutilanteeseen.

”Puolustusvoimat on antanut kaikkiaan 1 064 tuulivoimahankkeelle myönteisen lausunnon, mikä mahdollistaa 21 940 voimalan rakentamisen. Rakennettuja voimaloita on Suomessa 1 393”, Karhila sanoo. Vain pieni osuus Puolustusvoimien hyväksymistä voimaloista on siis tähän mennessä toteutettu, kun katsotaan koko Suomea.

Toisaalta Karhila muistuttaa myös Suomen geopoliittisesta asemasta. Suomella on 1 343 kilometriä maarajaa Venäjän kanssa, ja lisäksi merirajaa, jolla liikkuvat naapurivaltion laivat, sukellusveneet ja ilmaliikenne, Karhila toteaa.

Hän huomauttaa, että Viron linja tuulivoimarakentamiseen Venäjän vastaisella rajalla on ollut vielä tiukempi kuin Suomen. Siellä tuulivoiman rakentaminen 50–100 kilometrin päähän rajasta ulottuvalla kaistaleella on kokonaan kielletty.