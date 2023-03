Tiktokin pakottaminen amerikkalaisomistukseen ei poistaisi kaikkia someyhtiöitä koskevaa suurempaa ongelmaa, kirjoittaa HS:n sometuottaja Salla Varpula.

Temptation Island Suomi -sarjaa mukaillen tehty vaalihupailu. Kiira Korpi lukemassa otetta runokirjastaan. Taylor Swiftin live-esiintyminen laulajan Yhdysvaltojen-kiertueella.

Tältä näyttää Tiktokin etusivuni, for you page eli tuttavallisemmin fyp helmikuun lopussa sovellusta selaillessani. Ei erityisen vaaralliselta tai huolestuttavalta.

Viime kuukausien aikana huolia on kuitenkin esitetty ympäri maailmaa yhä enenevissä määrin.

Erityisen tulen alle Tiktok on joutunut Yhdysvalloissa.

Kiinalaisen Bytedancen omistaman Tiktokin toimitusjohtaja Shou Zi Chew todisti torstaina Yhdysvaltojen kongressin edessä vastatakseen huoliin sovelluksen tietoturvasta ja Kiinan mahdollisesta pääsystä käyttäjien dataan.

Chew yritti yhä uudestaan ja uudestaan kertoa, ettei Tiktok tai sen emoyhtiö Bytedance ole Kiinan kommunistisen puolueen informaatioase, mutta kongressilta ei juuri herunut sympatiaa.

Miten alun perin teinien tanssisovelluksesta tuli maailman puhutuin ja ladatuin somealusta sekä ennen kaikkea tietoturvahuolien keskipiste?

Tiktok on kasvanut seitsemässä vuodessa valtavaksi somejätiksi.

Sovellus syntyi nykymuodossaan vuonna 2017, mutta todellinen räjähdys käyttäjämäärissä tapahtui kuitenkin vuonna 2020, kun koronapandemia jätti ihmisille aikaa tuhottavaksi älypuhelimiensa äärellä.

Kuvaavaa on, että vielä vuonna 2020 sovelluksen mainosliikevaihto Yhdysvalloissa oli 780 miljoonaa dollaria eli noin 717 miljoonaa euroa. Viime vuonna luku oli kasvanut jo 6,83 miljardiin.

Nykyään Tiktokilla kerrotaan olevan yli miljardi käyttäjää ympäri maailmaa. Sen liikevaihdon arvioitiin Reutersin mukaan olleen noin 11 miljardia dollaria vuonna 2022.

Tiktokia käytettiin vuonna 2021 enemmän kuin Googlea.

Sovellus on muuttanut koko sosiaalisen median alaa ja ihmisten mediankäyttöä. Muut sosiaalisen median yhtiöt ovat imitoineet sen lyhytvideoformaattia, ulkoasua ja muita ominaispiirteitä. Esimerkiksi Metan Instagramin vuonna 2020 lanseeraama Reels on käytännössä Tiktokin kopio.

Yhä uudestaan on nähty, että Tiktokilla on vaikutuksia myös ulkomaailman tapahtumiin.

Se on nostanut aiemmin suurelle yleisölle tuntemattomia artisteja, kirjailijoita ja taiteilijoita supersuosioon, saanut fetan loppumaan kaupoista trendaavan reseptin vuoksi ja aiheuttanut yleisökadon Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin kannatustapahtumassa vuonna 2020.

Tiktokin toimitusjohtajan kuulemiseen kongressissa kulminoitui Yhdysvaltojen hallinnon vuodesta 2020 asti kestänyt taistelu sovellusta vastaan.

Heinäkuussa 2020 Trump yllätti toimittajat kertomalla, että hän suunnittelee Tiktokin kieltämistä Yhdysvalloissa. Trumpin mukaan Tiktok pitäisi myydä amerikkalaiselle yhtiölle, tai sen käyttö loppuisi Yhdysvalloissa kokonaan.

Trumpin kaudella Tiktok-kielto ei onnistunut, mutta nyt Joe Bidenin hallinto yrittää samaa temppua uudestaan. Viime viikolla kerrottiin, että Bidenin hallinto on uhannut kieltää Tiktokin, mikäli yrityksen kiinalaiset omistajat eivät myy osuuksiaan yrityksestä Yhdysvaltoihin.

Ei ole vielä selvää, miten Bidenin Tiktok-kielto käytännössä toteutuisi – etenkin, kun vastaava yritys kaatui jo aiemmin oikeudellisiin ongelmiin.

Spekuloitu yli 50 miljardin dollarin hintalappu myös karsii tehokkaasti mahdollisia ostajakandidaatteja.

Tämän vuoden puolella Tiktok on herättänyt huolta muuallakin kuin Yhdysvalloissa.

Lyhyen ajan sisällä on uutisoitu, että esimerkiksi Euroopan komissio, Belgia, Uusi-Seelanti, Kanada ja Britannia kieltävät työntekijöiltään tai edustajiltaan Tiktokin käytön työpuhelimilla. Perjantaina Tiktokin käytön työpuhelimissa kielsi myös Ranska.

Suomen eduskunnassa vastaavaa päätöstä ei ole tehty.

Yleisradioyhtiöistä ainakin BBC ja Tanskan Danmarks Radio ovat ohjeistaneet työntekijöitään poistamaan sovelluksen puhelimistaan. Myös monilla suomalaisilla medioilla, mukaan lukien Helsingin Sanomilla, on useampi Tiktok-tili, joiden kautta tavoitetaan yleisöä, joka ei muuten päädy uutisten äärelle.

Miksi Tiktokia sitten vastustetaan kiivaasti ympäri maailmaa?

Huolta kannetaan erityisesti kahdesta asiasta: sovelluksen tietosuojasta ja informaatiovaikuttamisesta.

Toisaalta siis pelätään, että Tiktokin omistaja, kiinalainen Bytedance luovuttaisi käyttäjien tietoja Kiinan kommunistiselle hallitukselle. Siitä, että näin olisi tapahtunut, ei ole todisteita. Tiktok on itse toistuvasti kieltänyt luovuttavansa käyttäjiensä tietoja Kiinalle.

Torstaina Chew sanoi jälleen, ettei Tiktok tai emoyhtiö Bytedance ole ”Kiinan hallituksen omistuksessa tai määräysvallassa” ja ettei hän ole nähnyt mitään todisteita siitä, että Kiinan hallitus olisi päässyt tai edes pyytänyt pääsyä amerikkalaisten käyttäjien tietoihin.

Perjantaina myös Kiina vakuutti, ettei se pyydä yhtiöitä luovuttamaan sille ulkomailla kerättyä dataa.

Kesäkuussa 2022 Buzzfeed News kertoi saaneensa vuodettua tietoa, jonka mukaan Bytedancen kiinalaisilla työntekijöillä olisi ollut vielä viime vuoden alussa pääsy yhdysvaltalaisten käyttäjien tietoihin.

Joulukuussa Bytedance kertoi irtisanoneensa neljä kiinalaista työntekijää, jotka olivat vakoilleet amerikkalaisten toimittajien Tiktok-tietoja yrittäessään jäljittää toimittajille vuotaneiden tietojen lähteen. Bytedancen mukaan työntekijät toimivat yksin.

Maaliskuun alussa Tiktok kertoi uudistavansa tietosuojakäytäntöjään ja alkavansa säilyttää eurooppalaisten käyttäjiensä tietoja Euroopassa. Strategia kulkee nimellä projekti Apila.

Vastaava Projekti Texas on käynnissä Yhdysvalloissa. Torstain kuulemisessa texasilainen kongressin jäsen August Pfluger pyysi tosin yhtiötä nimeämään projektinsa uudestaan.

”Me olemme vapauden ja läpinäkyvyyden puolella, emmekä halua projektianne”, hän sanoi.

Toinen Tiktokiin kietoutuva huoli liittyy siihen, että sovellus sensuroisi tiettyjä videoita ja että Kiinan valtio käyttäisi sitä muokatakseen ihmisten mielipiteitä.

The Guardianin ja The Washingtonin Postin selvitysten mukaan Tiktok on ohjeistanut aiemmin moderaattoreitaan poistamaan esimeriksi uiguurien kohtelua, Hongkongin mielenosoituksia ja Tiananmenin verilöylyä käsitteleviä videoita.

Moderointikäytäntöjään yhtiö on puolustanut aiemmin sillä, ettei sovellusta ole tarkoitettu politiikkaan vaan ”iloisuuden levittämiseen”. Moderointikäytäntöjä on yhtiön mukaan myös sittemmin muutettu.

Torstaina Tiktokin toimitusjohtaja vakuutti, ettei alusta sensuroi Kiinalle kiusallista sisältöä, kuten videoita Tiananmenin verilöylystä.

”Sellaista sisältöä on saatavilla Tiktokissa. Voit mennä sinne ja hakea sitä itse”, Chew sanoi.

” Kyse on luottamuksesta, jota länsimailla ei kiinalaisyhtiötä kohtaan ole.

Kuluvalla viikolla ennen kongressikuulemistaan Shou Zi Chew julkaisi Tiktok-tilillään videon. Videolla hän kertoo että ”jotkut poliitikot” haluavat ottaa sovelluksen sen 150 miljoonalta amerikkalaiskäyttäjältä pois ja pyytää näitä jakamaan kommenttikentässä ajatuksiaan siitä, miksi he rakastavat sovellusta.

Vastauksia on tullut paljon.

”Olen oppinut historiasta, taiteesta, psykologiasta ja ajankohtaisista asioista. Tiktok on autenttinen tavalla, jota Facebook ei ikinä ole. Tunnen oloni vähemmän yksinäiseksi täällä”, yksi kommentoi.

”Tiktok auttoi minua jaksamaan, kun olin pandemian aikaan jumissa pienessä asunnossani.”

”Pliis, älkää viekö tätä meiltä.”

Useat amerikkalaiset tiktokkaajat ovat myös tehneet omia videoitaan, joissa he kertovat sovelluksen merkityksestä itselleen. Niiden viesti on yhtenäinen: Metan on turha toivoa, että Tiktok-kielto saisi amerikkalaiset nuoret palaamaan sankoin joukoin Facebookiin ja Instagramiin.

Amerikkalaisia someyhtiöitä Tiktokin ympärillä vellova keskustelu joka tapauksessa hyödyttää. Torstaina sekä Metan että Snapchatin osakekurssit olivat nousussa.

The Washington Postin selvityksen mukaan Meta on myös maksanut republikaaniselle konsulttiyritykselle yleisen mielipiteen kääntämisestä Tiktokia vastaan. Yritys on lehden mukaan esimerkiksi syöttänyt yhdysvaltalaisille paikallismedioille juttuvinkkejä, jotka todistaisivat, että Tiktok on vaarallinen lapsille.

Väitteet mielipiteenmuokkauksesta ja löperöstä tietosuojasta eivät ole ole uniikkeja Tiktokille.

Päinvastoin: kaikki sosiaalisen median alustat keräävät käyttäjistään tietoja, joiden käyttötarkoitukset ovat käyttäjille hämäriä.

Huoli kietoutuukin ennen kaikkea Kiinaan, ei niinkään itse Tiktokiin. Kyse on luottamuksesta, jota länsimailla ei kiinalaisyhtiötä kohtaan ole.

Tiktokin myyminen yhdysvaltalaisomistukseen poistaisi pelon siitä, että Kiinan hallitus pääsisi käsiksi länsimaissa asuvien ihmisten tietoihin, mutta ei ratkaisisi juurisyytä: somejättien läpinäkymättömyyttä, riippumatta siitä, minkä maalaisia ne ovat.

Kiinalaissovelluksen myyminen Yhdysvaltoihin ei ole sitä paitsi poistanut ongelmia aiemminkaan.

Vuonna 2019 Yhdysvaltojen hallitus määräsi, että homojen käyttämä deittisovellus Grindr pitää myydä kiinalaisomistuksesta amerikkalaisille. Maaliskuun alussa The Washington Post kertoi, että ryhmä amerikkalaisia konservatiivikatolilaisia oli ostanut Grindrin käyttäjädataa löytääkseen ja paljastaakseen homoseksuaaleja pappeja.

Torstain kuulemisessa myös Tiktokin toimitusjohtaja huomautti, ettei amerikkalaisilla someyhtiöillä ole ollut erityisen hyvä maine yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa.

”Katsokaa vaikka Facebookia ja Cambridge Analyticaa.”

Torstain kongressikuulemisessa kävi myös selväksi, ettei päättäjien ymmärrys teknologiasta ole välttämättä aivan ajan tasalla.

”Jos minulla on Tiktok puhelimessani, ja puhelimeni on kotini wifi-verkossa, käyttääkö Tiktok wifiä?” eräs edustaja kysyi.