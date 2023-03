Euroopan unioni on riippuvainen Kiinasta aurinkovoimassa. Nyt alue pyrkii lisäämään omaa tuotantoaan, mutta kasvu ja riippumattomuus voivat olla mahdoton yhtälö.

Euroopan unionilla on kunnianhimoiset tavoitteet moninkertaistaa aurinkovoiman tuotantokapasiteetti tulevien seitsemän vuoden aikana.

Tavoitteessa ja sen hintalapussa kysymysmerkkinä voi olla riippuvuus Kiinasta. Aurinkopaneelien valmistus on nykyisellään lähes täysin kiinalaisten käsissä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan Kiina on sijoittanut aurinkopaneelien valmistuskapasiteetin lisäämiseen yli 50 miljardia dollaria eli yli 46 miljardia euroa vuodesta 2011. Se on 10 kertaa enemmän kuin Euroopan sijoitukset, kertoo talouslehti Financial Times.

EU-komissio antoi maaliskuussa kaksi esitystä, joiden tarkoituksena on lisätä Euroopan riippumattomuutta. Nettonollateollisuutta koskevalla säädöksellä pyritään lisäämään uusiutuvaan energiaan liittyvää valmistavaa teollisuutta EU:n sisällä.

Taustalla on virhe, joka tehtiin Venäjän kanssa. Ennen kuin Venäjä aloitti sodan Ukrainassa Eurooppa oli tehnyt itsestään riippuvaisen venäläisten fossiilienergiasta.

Nyt uutena tavoitteena on, että esimerkiksi aurinkovoiman ja muun uusiutuvan energian ”strategisten” teknologioiden valmistuskapasiteetti olisi EU:ssa vähintään 40 prosenttia alueen käyttöönottotarpeista vuoteen 2030 mennessä.

Toistaiseksi tästä ollaan hyvin kaukana, koska EU:n oma osuus puhtaan energian teknologioiden valmistuksesta on puoli prosenttia. Siksi monet pitävät tavoitetta epärealistisena.

”Emme pysty skaalaamaan tarpeeksi nopeasti eurooppalaisen kysynnän kattamiseksi” sanoo aurinkovoimaan erikoistuneen PI Berlin -laadunvarmistusyhtiön johtaja Steven Xuereb FT:lle.

”Kaikki ovat innoissaan uudesta [Enelin] laitoksesta Sisiliassa, joka tuottaa kolme gigawattia. Kiinalaiset jätit starttaavat samaan aikaan uusia 20 gigawatin tehtaita.”

Eurooppalaiset aurinkovoimayhtiöt sanovat FT:n mukaan, että tuotantoa ei EU:ssa pystytä nostamaan halutulle tasolle, ellei lisärahoitusta tule saataville.

Kiinan toimet ja tuotannon kasvu ovat supistaneet aurinkovoima­investointien hintaa rajusti myös Euroopassa. Valmistuksen siirtäminen Eurooppaan kasvattaisi yritysten mukaan kustannuksia, mikä lisäisi vihreän siirtymän hintaa.

”Jos säädös suunnitellaan huonosti, se uhkaa viedä alaa 20 vuotta taaksepäin”, sanoo aurinkoenergiaa kehittävän Lightsource BP:n toimitusjohtaja Kareen Boutonnat FT:lle.

”Kukaan ei ole kiinnostunut kalliista uusiutuvista.”

Nettonollasäädöstä on kummasteltu myös muista syistä. Esimerkiksi arvostetun tutkimuslaitoksen Bruegelin mukaan säädös on avoimen protektionistinen ja tarkoittaisi paluuta 1960-luvun teollisuuspolitiikkaan, jossa valtiot asettivat tuotantotavoitteita teollisuudelle.

Lue lisää: Suomi yrittää vaikuttaa EU-huippukokouksen asetelmiin usean maan yhteiskirjeessä

Osa katsookin, että koska Eurooppa on niin kaukana takamatkalla uusiutuvan energian teknologioiden valmistuksessa, peli on jo menetetty.

Euroopan tavoittelema nopea vihreä siirtymä ei ole mahdollista toteuttaa ilman Kiinaa, sanoi hollantilainen René Kleijn HS:n haastattelussa viime jouluna. Kleijn on teollisen ekologian apulaisprofessori Leidenin yliopistossa.

”On kyse ajoituksesta. Meillä ei tule olemaan sitä infrastruktuuria seuraavan 30 vuoden aikana. Jalostamot, akkutehtaat, tuotantoketjut. Niiden rakentaminen vie vuosia ja vuosia”, Kleijn sanoi.