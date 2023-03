Koodin epäillään olleen kuukausia saatavilla verkossa.

Osa Twitterin lähdekoodista on vuodettu verkkoon, selviää oikeuden asiakirjoista.

Twitter yrittää selvittää, kuka on vuodon takana.

FreeSpeechEnthusiast-käyttäjä on vuotanut pätkiä koodista Github-alustalle. Kyseessä on Microsoftin omistama palvelu, jossa ohjelmistokehittäjät jakavat koodeja.

Twitter on pyytänyt oikeuden avulla Githubilta tietoja kyseisestä käyttäjästä. Twitterin mukaan käyttäjä on loukannut yrityksen omistamia tekijänoikeuksia. Lisäksi Twitter pyrkii selvittämään, ketkä kaikki ovat ladanneet verkosta koodia.

Yritykset pyrkivät vaalimaan tämäntyyppistä koodia, sillä se saattaisi paljastaa tietoturva-aukkoja. Lisäksi yritykset eivät halua, että tiedot päätyvät kilpailijoiden käsiin.

Koodi on poistettu Githubista viime viikolla. Tarkkaan ei tiedetä, miten kauan koodi ehti olla verkossa. The New York Timesin mukaan vaikuttaa siltä, että koodi on ollut kuukausia nähtävillä. New York Timesin lisäksi aiheesta ovat uutisoineet muun muassa Reuters ja BBC.

Pelkona on, että vuodettu koodi voisi auttaa hakkereita saamaan käsiinsä käyttäjätietoja. The New York Timesin mukaan jopa pelkona on jopa, että vuodettujen pätkien avulla ulkopuolinen taho voisi poistaa koko sivuston.

Aiemmin maaliskuussa Meta kertoi kehittävänsä uutta sosiaalisen median alustaa. Facebookin, Instagramin ja Whatsappin omistava yhtiö kehittää tekstien jakamiseen keskittyvää palvelua. Käytännössä työn alla on kilpaileva palvelu Twitterille.