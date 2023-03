Keskuspankkiirit seuraavat tarkasti pankkialan hermoilun vaikutuksia. Luotonannon kiristyminen voisi hidastaa myös talouskasvua.

Hermostuneisuus ja levottomuus pankkisektorilla voivat johtaa luotonannon merkittävään kiristymiseen. Keskuspankit sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa seuraavat tilannetta tarkasti.

”Vielä ei ole selvää, kuinka iso osa tästä pankkitoimialan stressistä johtaa laajempaan luotonannon kiristymiseen. Ja se kiristyminen hidastaisi talouskasvua. Tarkkailemme tätä hyvin, hyvin tarkasti”, sanoi Minneapolisin alueellisen keskuspankin johtaja Neel Kashkari sunnuntaina CBS:n Face the Nation -ohjelmassa.

Kashkari on kuulunut niin kutsuttuihin haukkoihin eli niihin keskuspankkiireihin, jotka ovat olleet rahapolitiikan merkittävän kiristämisen kannalla. Hän kuitenkin sanoo, että tällä hetkellä on liian aikaista arvioida pankkialan tapahtumien lopullisia vaikutuksia talouteen ja rahapolitiikasta päättävän avomarkkinakomitean seuraavan korkokokouksen tulokseen. Seuraava kokous on toukokuussa.

Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Luis de Guindos on myös tahollaan kommentoinut, että viimeaikainen myllerrys pankkisektorilla voi johtaa talouskasvun ja inflaatiovauhdin hidastumiseen.

”Meidän näkemyksemme on, että [pankkisektorin tapahtumat] voivat johtaa luottokriteerien kiristymiseen euroalueella ja ehkä vaikuttaa talouteen kasvun ja inflaatiovauhdin hidastumisena”, hän sanoi Business Postille uutistoimisto Reutersin mukaan.

Luotonannon kiristyminen tarkoittaisi sitä, että pankit kiristävät ehtojaan lainoissa ja luotoissa, jolloin kansalaisten ja yritysten rahoituksen saaminen vaikeutuu. Keskuspankit ovat pyrkineet korkoja nostamalla kiristämään rahoitusoloja inflaatio­vauhdin hidastamiseksi.