Main ContentPlaceholder

Talous | Sijoittaminen

Korkosijoittajat varautuvat taantumaan, mutta osakkeet kallistuvat – mistä on kyse?

Korkomarkkinoilla on suurta epävarmuutta siitä, mihin suuntaan talous on menossa. Se on kuitenkin selvää, että korkosijoittajat ovat osakesijoittajia huolestuneempia talouden näkymistä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut korkoja nopeasti, mutta markkinat odottavat suunnan kääntyvän koronlaskuiksi vielä loppuvuoden aikana. Kuvassa Fedin pääjohtaja Jerome Powell tiedotustilaisuudessa maaliskuussa.

Viime viikot ovat koetelleet sijoittajien hermoja. Yhdysvalloissa kaatui maaliskuussa useampia pankkeja. Pankkijäristykset levisivät myös Eurooppaan, kun sveitsiläinen investointipankki Credit Suisse kaatui kilpailijansa UBS:n syliin reilu viikko sitten. Viime viikon perjantaina oli jälleen uusi pelon paikka, kun saksalaisen Deutsche Bankin osakekurssi painui jyrkästi alaspäin. Maanantaina Deutschen kurssi palautui jonkin verran perjantain pudotuksesta. Pankkisektorin ongelmat ja sijoittajien huolet näkyvät jo selvästi korkomarkkinoilla. Yhdysvaltain valtionlainojen korot ovat painuneet tuntuvasti viime viikkojen aikana. Valtionlainojen korkojen painuminen markkinoilla viittaa tyypillisesti sijoittajien hermostuneisuuteen ja aiempaa heikompiin talousnäkymiin. ”Vielä kuukausi sitten markkinat odottivat Fediltä useita koronnostoja. Nyt pankkihermoilun aikana tilanne on muuttunut. Koronnostoja ei enää odoteta, vaan päinvastoin, sijoittajat odottavatkin Fedin laskevan korkojaan loppuvuoden aikana useampaan otteeseen”, sanoo varainhoitaja Evlin päästrategi Valtteri Ahti. Ahdin mukaan koronlaskuodotukset kertovat siitä, että sijoittajat pelkäävät taantumaa. ”Periaatteessa keskuspankki voisi laskea korkojaan loppuvuonna kahdesta syystä: siksi, että talous painuu taantumaan tai siksi, että inflaatio hellittää. Markkinoiden inflaatio-odotukset ovat kuitenkin edelleen verrattain korkeita. Siksi voi päätellä, että sijoittajat odottavat taantumaa loppuvuoden aikana.” Vaikka pankkien ongelmat ovat olleet viime viikkoina otsikoissa, ei ole selvää, pelkäävätkö sijoittajat nyt juuri pankkisektorin ongelmia. Sijoittajia huolettaa pankkisektorin lisäksi myös esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden riskit, Ahti kertoo. ”Korot ovat nousseet niin nopeasti, että monet ovat ajautuneet ongelmiin. Ehkä viime viikkojen korkoliikkeissä on kyse siitä, että sijoittajat ovat nyt havahtuneet näihin ongelmiin.” Sijoittajat odottavat koronlaskuja varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopan keskuspankki EKP voi joutua perääntymään koronnostoaikeistaan loppuvuoden aikana, jos markkinoita on uskominen. Nordean päästrategi Antti Saari korostaa, että markkinoilla on tällä hetkellä poikkeuksellisen epävarma tilanne. Korot ovat heiluneet ennätyksellisen paljon viime viikkojen aikana, ja liikettä voi olla luvassa jatkossakin. Markkinoiden odotukset tulevasta muuttuvat nyt merkittävästi jopa muutaman tunnin välein, kun sijoittajat etsivät merkkejä talouden tulevasta suunnasta. ”Kun raha liikkuu nopeasti markkinoilla, ylilyönnit ovat mahdollisia. Odottaisin muutaman viikon markkinoiden vakautumista, ennen kuin tekisin markkinahinnoista pidemmälle meneviä ennustuksia”, Saari sanoo. Vaikka korkosijoittajat ovat siis poikkeuksellisen hermostuneita ja pelkäävät taloudellisesti vaikeita aikoja, osakemarkkinoilla ei näy samanlaisia huolia. Esimerkiksi Yhdysvaltain suuryhtiöitä seuraava S&P 500 -osakeindeksi on muutaman prosentin korkeammalla kuin tammikuun alussa, samoin Euroopan suuryhtiöitä seuraava Stoxx 600 -indeksi. Yhdysvaltain teknologiayhtiöitä seuraava Nasdaq-indeksi erottuu joukosta erityisen vahvana. Nasdaq on noussut alkuvuoden aikana toistakymmentä prosenttia. ”Taantumahuolet painavat korkoja, mikä voi olla hyvä uutinen kasvuyhtiöiden kuten teknologiayhtiöiden osakkeille”, Ahti sanoo. ”Suurimmat yhdysvaltalaisyhtiöt kuten Apple ja Microsoft, ovat toimineet jopa turvasatamina pankkiosakkeiden laskiessa.” Pankkisektorin osakkeet ovat yksi harvoista paikoista osakemarkkinoilla, joissa näkyy viitteitä sijoittajien huolesta. Pankkiosakkeet ovat laskeneet viime viikkoina selvästi osakeindeksejä jyrkemmin. Pankkiosakkeiden viimeaikainen luisukaan ei tarkoita vielä kriisihinnoittelua, sillä pankkien osakekurssit kehittyivät vahvasti aina maaliskuun alkuun saakka.