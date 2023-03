Tiktokin datakeskusten laajennukset uhkaavat Nammon tuotannon lisäämistä Norjassa.

Ammusvalmistaja Nammo haluaa lisätä tuotantoaan Norjassa, mutta suunnitelmien jarruksi on muodostunut sähkönsaannin riittävyys.

Erityisenä huolenaiheena yhtiö on nostanut esiin sen, että alueella iso sähkönkuluttaja on kiinalaisomisteinen Tiktok ja sen datakeskus. Siksi ammustehtaan laajennukselle ei ole tarjolla riittävästi sähköntuotannon kapasiteettia. Asiasta kertovat norjalaislehti Verdens Gang (VG) ja Financial Times (FT).

”Viranomaisten on valittava kissavideoiden tallentamisen tai kriittisten sosiaalisten toimintojen turvaamisen välillä”, sanoo toimitusjohtaja Morten Brandtzæg VG:lle.

Ukrainassa käynnissä olevan Venäjän sodan takia ammusten kysyntä Euroopassa on kasvanut roimasti. Euroopan unioni on päättänyt käyttää kaksi miljardia euroa raskaisiin tykistöammuksiin vuoden sisällä. Nato ja Norjan valtio ovat tehneet isoja tilauksia Nammolta, joka valmistaa ammuksia myös Suomessa.

Nammo-yhtiön omistavat tasaosuuksin Patria ja Norjan valtio. Patrian enemmistö­omistaja on Suomen valtio ja vähemmistö­omistaja norjalainen puolustus­tarvikeyhtiö Kongsberg. Konsberg omistaa Patriasta 49,9 prosenttia.

Tuotannon laajentamiselle on isoja toiveita Norjassa. Nammo onkin aloittanut tuotanto­laitoksensa laajentamisen muun muassa maanrakennustöillä. Brandtzæg kertoi VG:lle, että valtavat tilaukset jäävät toimittamatta ilman uusien tuotantotilojen rakentamista ja energiantuotannon lisäämistä alueella.

Tiktok on myös rakentamassa useita datakeskus­rakennuksia Hamarin alueella, lähelle Nammon Raufossin tuotantolaitosta. Paikallinen energiayhtiö Elvia on vahvistanut, ettei sähköntuotannon kapasiteettia ole tarpeeksi, koska sitä on ehditty luvata Tiktokille.

”Jos Nammo tilaa kapasiteettia, riippuen sen tarpeista, kestää jonkin aikaa ennen kuin sitä on käytettävissä, koska siirtoverkkoa on vahvistettava”, Elvia sanoo FT:lle.

FT tiedusteli Brandtzægilta, onko sattumaa, että juuri kiinalais­omisteinen yhtiö jarruttaa puolustusyhtiön laajentamista.

”En sulje pois sitä, että ei ole puhdasta sattumaa, että tämä toiminta on lähellä puolustusyhtiötä. En voi sulkea sitä mahdollisuutta pois”, Brandtzæg sanoo.

Brandtzæg sanoo, että jos kapasiteettikysymystä ei saada ratkaistua, vaihtoehtona on etsiä kasvumahdollisuuksia muualta Norjasta tai ulkomailta.

Nammo valmistaa Suomessa ruutia, patruunoita, kranaatinheittimien ammuksia, tykistöammuksien kuoria, tykistön ja kranaatinheittimistön panoksia ja käsikranaatteja, ja kokoaa esimerkiksi kertasinkoja.

Nammon Suomen-toimintojen toimitusjohtaja Raimo Helasmäki kertoo HS:lle, että yhtiö lisää tuotantoa Suomessa aiempien suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön haasteet sähköntuotannossa Norjassa eivät siis ole toistaiseksi nostaneet keskusteluun lisäinvestointeja Suomeen.

Kysynnän kasvu näkyy jo nyt myös Suomessa Nammon tuotannon lisäämisenä. Puolustusministeriö kertoikin viime viikolla valtuuttavansa Puolustusvoimat tilaamaan tykistöammusten osia Nammo Lapualta noin 103 miljoonalla eurolla.