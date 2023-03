Uusiutuvan polttoaineen osuus Finnairin kaikista tankkauksista oli viime vuonna vain noin 0,2 prosenttia.

Uusiutuvan lentopolttoaineen hinta on Finnairin mukaan 2-3 kertaa kalliimpaa kuin tavallisen lentopolttoaineen.

Lentoyhtiö Finnair mainostaa käyttävänsä uusiutuvaa lentopolttoainetta, mutta uusiutuvien osuus yhtiön kaikesta käyttämästä polttoaineesta on häviävän pieni.

Mainoksia on näkynyt ainakin sosiaalisessa mediassa. Mainosten mukaan uusiutuvalla lentopolttoaineella on ”todellinen vaikutus” ja yhtiön hankkima lentopolttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia.

Finnairista kerrotaan, että uusiutuvan polttoaineen osuus sen lentokoneiden kaikista tankkauksista oli viime vuonna kuitenkin vain noin 0,2 prosenttia.

Jotkut ovat pitäneet Finnairin mainontaa harhaanjohtavana. Esimerkiksi eduskunnan jättävän vihreiden kansanedustajan Satu Hassin mielestä Finnairin mainoksista ”tulee mieleen takavuosien Mersu-mainos”.

”Sen mukaan Mersun uusin malli on ympäristöystävällinen, koska hansikaslokero oli tehty kierrätysmateriaalista”, Hassi twiittasi viikonloppuna. Hassi ei ole ehdolla kansanedustajaksi ensi sunnuntain eduskuntavaaleissa.

Mainoksiin kiinnitti huomiota Compensate-yhtiön vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala Twitterissä. Compensate-säätiön omistaman yhtiön kautta kuluttajat ja yritykset voivat hyvittää esimerkiksi lentojen hiilidioksidipäästöjä.

Finnairin viestintäpäällikkö Kaisa Tikkanen kertoo, että uusiutuvan polttoaineen osuus yhtiön kaikista tankkauksista on vielä pieni. Yhtiö tavoittelee, että osuus olisi tänä vuonna suurempi kuin 0,2 prosenttia.

”Uusiutuva lentopolttoaine on yksi tärkeimmistä nyt saatavilla olevista työkaluista lentojen päästöjen vähentämiseen, mutta toistaiseksi sen laajamittaista käyttöä rajoittaa rajallinen saatavuus ja korkea hinta”, Tikkanen sanoo.

Uusiutuvan lentopolttoaineen hinta on Finnairin mukaan 2–3 kertaa kalliimpaa kuin tavallisen lentopolttoaineen.

Finnairin mainonta liittyy yhtiön viime viikolla tiedottamaan kauppaan polttoainevalmistaja Nesteen kanssa. Finnair kertoi ostaneensa Nesteeltä 750 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Ostettu erä on Finnairin tähän mennessä ostama suurin yksittäinen uusiutuvan lentopolttoaineen erä. Sillä voi lentää noin 400 lentoa Helsingin ja Tukholman välillä.

Finnair on lisäämässä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä asteittain. Yhtiö on mukana Oneworld-allianssin suunnitelmassa käyttää 10 prosenttia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä, ja Finnairin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

Finnair on viime vuoden keväästä lähtien tarjonnut päästöistä huolestuneille lentomatkustajille mahdollisuuden lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä.

Finnairin päästöhyvityspalvelussa matkustaja voi valita, minkä verran hän voi hyvittää päästöjä uusiutuvalla polttoaineella ja minkä verran hyvitysprojekteilla.

Palvelun tuottaa norjalainen Chooose-yhtiö.

Lentoliikenteen osuus maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä on 2–4 prosenttia. Päästöt kasvoivat nopeasti 2000-luvulla ennen koronapandemiaa.