Selvitys: Harva suklaayhtiö tietää, missä niiden käyttämä kaakao on viljelty

Tuoreen selvityksen mukaan vain 11 prosenttia suklaa-alan toimijoista tietää täysin, mistä niiden käyttämä kaakao on peräisin.

Suklaa-alan käytännöissä on paljon puutteita, selviää tuoreesta vastuullisuus­selvityksestä.

Neljättä kertaa toteutettu selvitys arvioi ja pisteytti kansainvälisten suklaabrändien, hankkijoiden ja jälleenmyyjien vastuullisuutta.

Selvityksen mukaan yli 90 prosentilla alan toimijoista on linjaus siitä, etteivät niiden tuotteet aiheuta metsäkatoa. Linjausten toteutuminen on kuitenkin epävarmaa, sillä vain 11 prosenttia toimijoista tietää täysin, mistä niiden käyttämä kaakao on peräisin.

Alle 30 prosenttia yrityksistä käyttää selvityksen mukaan metsäkadon seurantaan parhaita saatavilla olevia satelliittijärjestelmiä.

”Yritysten kyvyttömyys puuttua metsäkatoon ja alan sosiaalisiin ongelmiin on huolestuttavaa”, sanoo ympäristöjärjestö WWF:n metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija Maija Kaukonen tiedotteessa.

Pisteytyksessä vertailtiin yrityksiä raaka-aineen jäljitettävyyteen, työntekijöiden oloihin ja palkkoihin sekä ympäristön huomioimiseen liittyvissä kategorioissa. Yritykset saivat myös arvion julkisten käytäntöjensä ja sitoumustensa mukaan.

Parhaiten pisteytyksessä menestyivät hollantilaiset Tony’s Chocolonely ja Original Beans. Ne pyrkivät tuomaan rakenteellista muutosta suklaa-alalle esimerkiksi tuotantomenetelmiin ja viljelijöiden korvauksiin.

Heikointen pärjäsivät yhdysvaltalainen elintarvikejätti General Mills ja vähittäiskauppaketju Walmart, joilla ei ollut julkisia linjauksia kaakaon alkuperästä ja tuotannon kestävyydestä.

Moni tuttu brändi sijoittui huonosti, esimerkiksi suklaamuroja valmistava yhdysvaltalainen Kellogs.

Arvion mukaan suomalainen Fazer etenee vastuullisuustoimissaan, mutta kirittävää on selvityksen mukaan edelleen esimerkiksi metsäpeitteisen ja luonnon monimuotoisuutta parantavan kaakaonviljelyn edistämisessä.

Läpinäkyvyys oli heikkoa monilla selvitykseen vastanneilla. Moni yritys toteuttaa omia vastuullisuusohjelmiaan ilman ulkopuolista arviointia. Keskimäärin 40 prosenttia yrityksistä ostaa kaakaon alihankkijalta, jolloin tieto alkuperästä jää useimmiten piiloon.

Selvitykseen vastasi yhteensä 53 yritystä. Se kuvaa noin 95 prosenttia koko suklaa-alasta, vaikka osa alan yrityksistä ei vastannut siihen.

Vastaamisesta kieltäytyneitä olivat esimerkiksi Tobleronea ja Marabou-suklaata valmistava yhdysvaltalainen Mondelez ja muun muassa Magnum-jäätelöä valmistava brittiläinen Unilever.

Selvityksen teki 37 yliopistoa ja järjestöä, joista yksi oli WWF.