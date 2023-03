Harvian edellinen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju irtisanoutui marraskuussa.

Kiuasyhtiö Harvia on valinnut uuden toimitusjohtajan. Yhtiön johdossa aloittaa Matias Järnefelt.

Kiuas- ja saunavalmistaja Harvian uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Matias Järnefelt. Hän on ennen Harviaa työskennellyt Hiltin ja Nokian palveluksessa. Harvian johtoon hän siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksen 9Livesin toimitusjohtajan paikalta.

”Matias Järnefeltillä on runsaasti kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä yhtiöissä, joilla on globaali ulottuvuus. Olen varma, että monipuolisen kokemuksensa ansiosta Järnefeltillä on täsmälleen oikeat kyvyt jatkaa Harvian onnistuneen kansainvälisen kasvun ja laajentumisen edistämistä”, sanoi Harvian hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola tiedotteessa.

Edellinen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju irtisanoutui marraskuussa. Hän siirtyy käytettyjen autojen myyntiin erikoistuneen Kamuxin toimitusjohtajaksi.