Tulossa on myös uusi rahanpesun torjuntaan keskittyvä EU-virasto.

Bryssel

EU aikoo kiristää entisestään rahanpesun ja terrorismin torjuntaa. EU-parlamentti äänesti tiistaina voimaan oman kantansa asetukseen, jonka voimaantulosta voi seurata uusia rajoituksia käteisen ja kryptovaluuttojen käyttöön.

Asia on joillekin jäsenmaille vaikea. Esimerkiksi Saksassa käteisen käyttö on edelleen yleisempää kuin monissa muissa EU-maissa.

EU-parlamentin hyväksymän kannan mukaan käteismaksuille tulisi 7 000 euron yläraja. Rahanpesudirektiivin toisen pääneuvottelijan Eero Heinäluoman (sd) mukaan parlamentti kiristi selvästi komission esitystä, joka lähti 10 000 eurosta.

Tavallisten kansalaisten keskinäisiin kauppoihin rajaa ei sovelleta, ellei kyse ole maasta, kiinteistöistä, jalometalleista ja -kivistä sekä ylellisyystuotteista.

”Jos myyt vaikka käytetyn auton toiselle yksityishenkilölle, raja ei ole tällaisessa tilanteessa voimassa. Mutta jos menet autokauppaan, niin kauppias on sidottu 7 000 euron rajaan”, Heinäluoma sanoo.

Kryptovarojen siirrot, jotka tehdään ilman kryptovarojen palveluntarjoajaa, voisivat olla tuhannen euron suuruisia.

Tullakseen voimaan lakiesitys vaatii vielä neuvottelut komission, jäsenmaiden ja EU-parlamentin välillä. Voi olla, että euromääräisiin ylärajoihin tulee vielä muutoksia. Parlamentti on kautta linjan tiukentanut komission esitystä, mikä voi herättää vastustusta jäsenmaissa.

Isoissa käteissummissa on iso riski siihen, että niitä käytetään rahanpesuun eli rahan rikollisen alkuperän häivyttämiseen.

Suomessa on nyt ohjeena, että asiakas tulee tunnistaa ja henkilöllisyys todentaa, kun kyse on yksittäisestä, yli 10 000 euron käteismaksusta ja myös silloin, kun on kyse toisiinsa kytkeytyvistä käteismaksuista, jotka ylittävät yhteensä 10 000 euron rajan.

Lakiesityksen tarkoituksena on myös perustaa erillinen uusi EU-virasto torjumaan rahanpesua kaikkialla EU:ssa. Heinäluoman mukaan rahanpesun valvontaa on tärkeää yhtenäistää. Virasto seuraisi riskejä ja uhkia EU:ssa ja sen ulkopuolella ja valvoisi suoraan tiettyjä luotto- ja rahoituslaitoksia.

”Yleisestikin tämän uudistuksen iso juttu on se, että tulee yhtenäinen säännöstö koko EU-alueelle. Tähän saakka tätä on säännelty direktiiveillä, mikä on tarkoittanut omaa systeemiä jokaisessa jäsenmaassa”, Heinäluoma sanoo.

Nyt tulossa on asetus, jota sovelletaan samalla tavalla koko EU:n alueella.

Parlamentin kannan mukaan yhä useampi toimija tulee ilmoitusvelvolliseksi epäilyttävissä rahansiirroista.

Tähän saakka ilmoitusvelvollisuus on koskenut erityisesti pankkeja, mutta tätä laajennetaan.

Velvollisuus laajenee esimerkiksi liikevaihdoltaan yli seitsemän miljoonan euron jalkapalloseuroihin, kiinteistökehittäjiin, varallisuuden- tai omaisuudenhoitajiin ja ja ylellisyystuotteita kauppaaviin henkilöihin. Parlamentti listasi Heinäluoman mukaan uusia ryhmiä ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Jatkossa olisi myös pakko tarkistaa, kohdistuuko asiakkaaseen pakotteita. Tällä yritetään tiivistää Venäjän vastaisten pakotteiden toimivuutta.

Komissio esitteli ehdotuksensa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta heinäkuussa 2021.