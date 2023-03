Sampo ehdottaa Mandatumin irrottamista omaksi yhtiökseen – jatkossa Mandatum on myös tarkoitus listata pörssiin

Vakuutuskonserni Sammon hallitus ehdottaa Mandatumin irrottamista omaksi yhtiökseen. Sampo tiedotti asiasta hetki sitten.

”Sammon strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa ja siksi sen edellytykset tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset”, sanoo Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Vakuutuskonserni Sammon hallitus ehdottaa finanssiyhtiö Mandatumin irrottamista omaksi yhtiökseen. Sampo tiedotti asiasta keskiviikkona ennen puolta päivää.

Jatkossa Mandatum on tarkoitus listata myös Helsingin pörssiin.

”Hallitus arvioi, että Mandatumin eriyttäminen osittaisjakautumisen ja tämän jälkeen toteutettavan listauksen kautta on houkutteleva tapa Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista”, Sammon hallitus kirjoittaa tiedotteessaan.

Yhtiön listauksella on spekuloitu pidempään. Kuitenkin vielä keväällä 2021 Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos vakuutti osakkeenomistajille, että Mandatum on ”elimellinen osa konsernia”.

Mandatum tarjoaa nykyisin palveluita muun muassa omaisuuteen- ja varainhoitoon, sijoittamiseen sekä palkitsemiseen liittyen. Se palvelee niin vauraita ihmisiä kuin yrityksiä ja institutionaalisia sijoittajiakin.

Sammon hallituksen arvion mukaan etenkin sijoitustoiminta on Mandatumin päävahvuuksia.

”Yhtiöllä on erinomaiset näytöt useisiin eri varallisuusluokkiin kuuluvien arvopaperien hoidosta, mukaan lukien private debt -sijoitukset ja muut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Mandatumin hallinnoitavat varat olivat vuoden 2022 lopussa 16 miljardia euroa pois lukien Sampo-konsernin muiden yhtiöiden puolesta hallinnoitu sijoitusvarallisuus”, Sammon hallitus kirjoittaa tiedotteessaan.

Sammon hallitus arvioi, että itsenäisenä yhtiönä Mandatumilla on mahdollisuus laajentua myös uusiin asiakassegmentteihin sekä kasvaa sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

”Tällainen kasvu edellyttäisi kuitenkin sitoumuksia, joita Sammon hallitus ei koe mahdollisiksi Sammon vahinkovakuutuksen keskittyvä strategia huomioiden”, Sammon hallitus perustelee.

Jakautumisen seurauksena Sammon osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatumin osakkeen.

Sammon mukaan Mandatumin osakkeiden vastaanottamisesta ei koidu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa asuville Sammon osakkeenomistajille.

Sampo kertoi joulukuussa aloittaneensa strategisen arvioinnin Mandatumin roolista Sampo-konsernissa.

”Kaikki Sammossa on aina myytävänä, jos vain hinta on oikea. Se on ollut perinnesanonta Sammossa”, sanoi Wahlroos tuolloin HS:lle.

Wahlroos luonnehti keskiviikkona Sammon tiedotteessa Mandatumia ”merkittäväksi finanssipalveluiden tuottajaksi”.

”Se on vahvan brändinsä ansiosta hyvissä asemissa kasvaakseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta varainhoitotoimialan mahdollisessa konsolidaatiossa kotimaassa. Sammon strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa ja siksi sen edellytykset tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset”, Wahlroos sanoi tiedotteessa.

Jos jakautuminen toteutuisi Sammon sijoitusjohtaja Patrick Lapveteläisestä tulisi Mandatumin hallituksen puheenjohtaja. Lapveteläinen on toiminut Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 sekä Mandatum Asset Managementin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021.

Mandatumin irrottaminen vaatii vielä Sammon 17. toukokuuta kokoontuvan yhtiökokouksen hyväksynnän. Jos suunnitelma hyväksytään, Sammon täysin omistaman Mandatum Holdingin osakkeet, varat ja velat siirtyvät Mandatumille. Sen on määrä aloittaa toimintansa lokakuun alussa.

Sammon hallituksella on mahdollisuus keskeyttää jakautumisprosessi ennen lokakuun alkua, mikäli sen katsotaan olevan osakkeenomistajien edun mukaista.

Kello 11.45 julkaistu tiedote aiheutti Sammon osakekurssiin pienen nousupiikin. Kello 12.35 osake oli kuitenkin noin 0,1 prosenttia pakkasella tiistain päätöskurssiin verrattuna.

Mandatum toi vuonna 2022 noin 14 prosenttia koko Sampo-konsernin tuloksesta ennen veroja ja ilman satunnaisia eriä. Mandatumin tulos ennen veroja oli 236 miljoonaa euroa.

Sampo-kosernin osakekohtainen tulos oli viime vuonna 2,69 euroa. Ilman Mandatumia tulos olisi jäänyt 2,33 euroon.

Mandatumin irrottaminen saattaa pienentää jatkossa myös Sammon maksamaa osinkoa. Sammon hallitus ehdottaa toukokuussa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan 1,80 euron suuruinen perusosinkoa, Mandatumin osuus tästä on noin 0,30 euroa osakkeelta.