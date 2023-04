Öljyntuottajamaat ilmoittivat leikkaavansa tuotantoaan yli miljoona barrelia päivässä.

OPEC+ -liittouma on ilmoittanut leikkaavansa öljyntuotantoaan yli miljoonalla barrelilla päivässä, kertoo uutistoimisto AFP.

Aasian markkinoiden avautuessa varhain maanantaina Suomen aikaa West Texas Intermediaten hinta nousi 5,74 prosenttiyksikköä 80,01 dollariin barrelilta. Brentin hinta nousi puolestaan 5,67 prosenttiyksikköä 84,42 dollariin.

Saudi-Arabian, Irakin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Kuwaitin, Algerian ja Omanin tekemä tuotantorajoituspäätös tulee voimaan toukokuussa ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Kyseessä on suurin leikkaus, jonka kartelli on tehnyt sitten lokakuun. Tuolloin se leikkasi tuotantoaan kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.

Myös Venäjä on aiemmin ilmoittanut, että se jatkaa öljyntuotantonsa rajoittamista 500 000 barrelilla päivässä.

Tuotannon rajoittaminen voi johtaa kasvaviin paineisiin keskuspankkien kohdalla, jotka voivat sen vuoksi joutua ilmoittamaan jälleen korkojen nostamisesta.

Opec+ on perinteisten Opec-maiden ja kymmenkunnan muun öljyntuottajavaltion, kuten Venäjän, löyhä yhteenliittymä.