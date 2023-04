Norjalaisen merivakuutusyhtiö Gardin toimitusjohtajan mukaan pakotteet ovat lisänneet riskiä, että ympäristötuhoille ei löydy maksajaa öljyonnettomuuden jälkeen.

Venäjää vastaan asetetut talouspakotteet ovat jättäneet tuhansia öljysäiliöaluksia ilman vastuuvakuutuksia, varoittaa norjalaisen merivakuutusyhtiö Gardin toimitusjohtaja.

Gardin toimitusjohtaja Rolf Thore Roppestad sanoo brittilehti Financial Timesin haastattelussa, että vakuutusten puute on kasvattanut öljyvuotokatastrofin uhkaa. Hän on huolissaan öljyvuodon aiheuttamasta sosiaalisesta ja ympäristökatastrofista, joka vain odottaa tapahtumistaan.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjän venäläisöljylle talouspakotteita, jonka seurauksena länsimaiset merivakuutusyhtiöt eivät myönnä venäläisöljyä kuljettaville aluksille vakuutuksia.

Gardin Roppestadin varoitus on harvinainen julkitulo pakotteiden tahattomista vaikutuksista.

Pakotteiden seurauksena venäläisöljyä kuljettavat maailman merillä entistä enemmän pienet, kokemattomat yhtiöt vanhoilla aluksilla, joiden vakuutussuoja ei ole yleisesti tiedossa.

Roppestad arvioi FT:lle, että useita tuhansia säiliöaluksia on siirtynyt sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan seilaamaan ilman perinteisten merivakuutusyhtiöiden vakuutuksia. Nämä pääasiassa eurooppalaiset ja amerikkalaiset yhtiöt ovat historiallisesti vakuuttaneet noin 90 prosenttia maailman meriliikenteestä.

Norjalaisyhtiön toimitusjohtaja on huolissaan pienten ja kokemattomien yhtiöiden luotettavuudesta ja kyvystä käsitellä öljyvuoto tai muu onnettomuus. Pikkuyhtiöt lisäävät Roppestadin mukaan riskiä, että ympäristö- ja muille vahingoille ei löydy maksajaa onnettomuuden jälkeen.

Suuri osa pikkuyhtiöiden aluksista muodostaa niin sanotun varjolaivaston. Se koostuu vanhenevista säiliöaluksista, joilla öljypakotteiden kohteena olevat Iran ja Venezuela ovat onnistuneet kiertämään pakotteita.

Iso huolenaihe on esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin välinen Juutinrauma. Venäläisöljyä kuljetetaan salmen läpi Euroopan ohi Intiaan ja Kiinaan.

Salmen läpi kulkee FT:n mukaan nyt 17–19 vuotta vanhoja säiliöaluksia Aasiaan. Länsimaisten yhtiöiden vakuuttamat säiliöalukset eivät ole näin vanhoja.

Bosporinsalmen edustalle aiheutui joulukuussa iso liikenneruuhka, kun Turkki vaati lisävakuuksia sen aluevesien läpi kulkevilta säiliöaluksilta.