Porvarihallitus parantaisi julkisen talouden tasapainoa ja lisäisi yrittäjyyttä, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Suomen Yrittäjien mielestä vaalitulos on selvä viesti siitä, että talouspolitiikan linjaan halutaan muutos.

Sunnuntainen vaalitulos ennakoi Suomeen kuluneella vaalikaudella nähtyä tiukempaa talouspolitiikkaa. Näin arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Vaalien jälkeen kokoomus nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi. Se saa eduskuntaan 48 paikkaa. Perussuomalaiset oli toinen 46 paikalla ja Sdp kolmas 43 paikalla.

Vaalitulos tarkoittaa, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ryhtyy kasaamaan seuraavaa hallitusta. Hän aloittaa niin sanottuna hallitustunnustelijana, jonka johdolla uutta hallitusta ryhdytään kasaamaan. Käytännössä Orpolla on kaksi vaihtoehtoa: ryhtyä kasaamaan hallitusta joko perussuomalaisten tai Sdp:n kanssa.

”Talouspoliittinen linjaero sosialidemokraatteihin, jotka eivät vaalikampanjassa juuri suostuneet menoleikkauksista keskustelemaan, on merkittävä. Kokoomus ei haluaisi sosialidemokraattien lailla kiristää verotuksen progressiota ja toivoa talouskasvun itsestään hoitavan ongelmia, vaan leikata menoja ja tehdä varmoja tekoja julkisen talouden tasapainottamiseksi”, Kuoppamäki kirjoittaa pikakommentissaan.

Kuoppamäki arvioi, että kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle rakentuva hallitus olisi talouspoliittisesti helpommin muodostettavaksi kuin kokoomukseen ja demareihin nojaava sinipuna.

”Suomalaiset ovat huolissaan julkisen velan kasvusta ja vaalitulos puoltaa suunnan muutosta. Sinipunassakin haettaisiin nykyistä hallitusta merkittävämpiä menoleikkauksia, mutta verolinjakin säilyisi kireänä. Yhteinen talouspoliittinen linja on todennäköisesti helpompi löytää perussuomalaisten kanssa, vaikka linjaeroja löytyykin”, Kuoppamäki kirjoittaa.

Istuneelle hallitukselle vaalitulos oli katastrofi. Hallituspuolueet menettivät yhteensä 17 paikkaa. Sdp:n johtaman hallituksen aikana Suomeen luotiin uusia työpaikkoja, mutta samalla valtio velkaantui merkittävästi.

Kuoppamäki ennakoi talouslinjan kääntyvän oli uusi hallituspohja mikä tahansa.

”Porvarihallitus pystyisi kriisien jälkeisessä ajassa parantamaan julkisen talouden tasapainoa ja lisäämään yrittäjyyttä, mutta osa leikkauksista toki merkitsisi niukkuuden lisääntymistä. Suomen luottoluokitusten ja julkisen velan korkorasituksen terveemmän tulevaisuuden kannalta porvarihallitus pystyisi juuri nykyisessä taloustilanteessa toteuttamaan kaivattuja rakenteellisia uudistuksia”, Kuoppamäki kirjoittaa.

Myös Suomen Yrittäjien mielestä vaalitulos on selkeä merkki siitä, että Suomen talouspolitiikkaan halutaan selkeä muutos.

”Vaalitulos on selvä viesti siitä, että talouspolitiikan linjaan halutaan muutos. Nyt odotetaan toimia, jotka sopeuttavat julkista taloutta sekä vahvistavat kasvua ja työllisyyttä”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Yrittäjien mielestä Suomen tilanne on tällä haavaa vakava.

”Euroopassa on sota, Suomen julkinen talous velkaantuu kovaa vauhtia, talouden kasvu on heikkoa ja satoja tuhansia suomalaisia on työmarkkinoiden ulkopuolella”, Pentikäinen listaa tiedotteessa.

”Tarvitaan muutos. Seuraavalta hallitukselta odotetaan määrätietoisia toimia kasvun vahvistamiseksi, julkisen talouden sopeuttamiseksi ja työmarkkinoiden uudistamiseksi”, hän jatkaa.

Pentikäinen korostaa, että Suomen talouskasvu on käytännössä suomalaisten yritysten kasvua. Tulevan hallituksen pitää luoda olosuhteet, joissa yritykset uskaltavat investoida, työllistää ja kasvattaa yrityksiään. Se vaatii Pentikäisen mielestä etenkin ennakoitavan verojärjestelmän.