EKP:n pankkivalvonta yrittää päivästä toiseen varmistaa, ettei vuoden 2008 suuri finanssikriisi enää ikinä toistuisi. Suomen Finanssivalvontaa johtanut Anneli Tuominen siirtyi EKP:hen viime kesänä. Nyt hän kertoo, mikä euroalueen pankeissa on jo toisin.

Pankkivalvonnan työ on harvoin yleisön mielestä kovin kiinnostavaa.

Viime viikkoina pankkimarkkinoilla on kuitenkin jälleen myllertänyt. Maaliskuun alkupuolella Yhdysvalloissa kaatui korkojen nousun seurauksena keskikokoinen Silicon Valley Bank eli SVB ja muutama pienempi pankki. Euroopassa kaatui perinteikäs sveitsiläinen Credit Suisse.

Miksi ei ole kaatunut muita? Moni ehkä muistaa vuosia jatkuneen kohinan Kreikan ja Italian pankkien surkeasta tilasta suurten finanssi- ja eurokriisien jälkeen. Eikö voisi kuvitella, että joku takavuosien murheenkryyni olisi mennyt viimeistään tämän kuohun mukana?

On tietysti mahdollista, että niin vielä käy, mutta toistaiseksi euroalueen pankeissa on nähty lähinnä osakekurssien laskua ja nekin ovat taas toipuneet. Voisiko siihen olla syynä euroalueen pankkiunioni ja sen yhteinen pankkivalvonta, joka aloitti toimintansa kahdeksan vuotta sitten?

Näihin kuvioihin siirtyi viime kesänä töihin Suomen Finanssivalvontaa pitkään johtanut Anneli Tuominen. Kotimaassa häntä olisi odottanut pakollinen eläke, mutta Tuominen jatkoi mieluummin töitä Euroopan keskuspankin eli EKP:n alla toimivan euroalueen pankkivalvonnan neuvostossa.

EU:n pankkiunionia alettiin rakentaa vuoden 2008 suuren finanssikriisin jälkeen. Pankkiunionin ja -valvonnan vaatimaton tehtävä on varmistaa, ettei uutta finanssikriisiä enää koskaan tule.

Neuvosto käsittelee suuria linjoja. Käytännön työtä tekee pankkivalvonnan virkakoneisto. Nelijäsenisessä neuvostossa Tuominen vastaa pankkien raportoinnista, kriisinratkaisusta ja johdon soveltuvuuden arvioinnista.

Luottamus on rahoitusalalla kaikki kaikessa ja ainakin sitä yhteinen pankkivalvonta on parantanut roimasti.

Esimerkiksi kalifornialaisen SVB:n ongelmat kärjistyivät, kun se joutui kirjaamaan isot tappiot myytyään arvoaan menettäneitä joukkolainasijoituksia. Sijoittajille tuli yllätyksenä, että pankki ei ollut juuri suojannut korkoriskiään. Muutenkin sijoituksiin liittyvä riski oli huonosti hallittua.

Voisiko euroalueen pankeissa olla vastaavia arvostuspommeja?

”Meidän arviomme mukaan pankkisektorin kokonaiskuvassa ei ole aihetta erityiseen huoleen. Pankkivalvojat käyvät pankkien taseet läpi, eikä sieltä ole tässä asiassa tullut ilmi mitään huolestuttavaa”, Tuominen vastaa.

EKP:n pankkivalvonnassa juuri korkoriskien hallinta on ollut pari viime vuotta yksi painopistealueista.

Sijoittajien ei siis tarvitse miettiä, mitä mahdollisia poliittisia kompromisseja esimerkiksi Italian pankkivalvoja on tehnyt maansa pankkijättien riskiarvioissa, vaan EKP tutkii samoilla kriteereillä kaikkien pankkien kirjat.

Valvonta aloitettiin aikanaan jättimäisellä tarkastusoperaatiolla, jossa pankkien luottosalkut ja riskit käytiin tiheällä kammalla läpi.

Tuomisen mukaan jokaiselle EKP:n suorassa valvonnassa olevalle isolle pankille on oma valvontaryhmä, joka on jatkuvasti yhteydessä valvomaansa pankkiin. Pankkien mielestä varmasti piinallisessa määrin.

Samaan aikaan pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on kiristetty huomattavasti. Niillä pitää olla kriisitilanteiden varalle myös paljon helposti käteiseksi muutettavia varoja.

Pankkivalvonnan ehkä suurin saavutus on kuitenkin pankkien taseiden siivoaminen. Kriisien ja heikon talouskehityksen jäljiltä monien euroalueen pankkien taseet olivat pullollaan lainoja, joita asiakkaat eivät pystyneet maksamaan takaisin. EKP pakotti pankit paketoimaan ne arvopapereiksi ja myymään markkinoille.

Siitä koitui pankeille isoja tappioita, jotka ne ovat joutuneet kattamaan hankkimalla uutta pääomaa.

Järjestämättömien luottojen määrä on laskenut koko euroalueen pankeissa yli 1 000 miljardista eurosta noin 340 miljardiin. Osuus kaikista luotoista on pudonnut kahteen prosenttiin.

”Sen eteen on tehty aivan valtavasti työtä. Voisi sanoa, että siinä on oltu aika peräänantamattomia", Tuominen sanoo.

Hän ei usko, että puhdistus olisi onnistunut kansallisin voimin. Taseiden suursiivous on yksi syy siihen, etteivät euroalueen pankit ole viime viikkoina vakavasti horjuneet.

Mitä olisi tapahtunut viime viikkojen turbulenssissa, jos tätä harjoitusta ei olisi tehty?

”Ei kannata spekuloida, koska tosiasia on, että näin on tehty. EKP:n pankkivalvonta perustettiin juuri sitä varten, että saataisiin keskitetty valvoja, joka on tarpeeksi tiukka ja vaativa, ja jolla on valmius tarvittaessa ryhtyä tiukempiinkin valvontatoimiin”, Tuominen sanoo.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että SVB:n ongelmat johtuivat ainakin osin siitä, että keskisuuret pankit vapautettiin Yhdysvalloissa Donald Trumpin presidenttikaudella tiukimmasta valvonnasta. Siksi likviditeettipuskurit pettivät kriisitilanteessa. Kukaan ei ollut puuttunut riskinottoon ja suojausten puutteisiin.

Myös Tuominen on sitä mieltä, että kaikki kansainvälisen Baselin komitean sopima sääntely pitäisi palauttaa Yhdysvalloissakin keskikokoisiin pankkeihin.

”Ilman muuta pitäisi. Eihän SVB mikään kovin pieni pankki ollut 200 miljardin dollarin taseellaan. Yhdysvalloissa ei ole sovellettu kaikkia Basel-sääntelyn muutoksia keskikokoisiin pankkeihin. Esimerkiksi likviditeettipuskurissa olevat arvopaperit pitää euroalueella arvostaa markkina-arvoon, toisin kuin oli SVT:n laita”, Tuominen sanoo.

Pankkien valvonnassa huomiota kiinnitetään sellaisiinkin asioihin, joita ei ehkä ajateltu valvontaan kuuluviksi. Tärkeimmät johdon ja hallituksen jäsenten valinnat kulkevat valvojan seulan läpi. Kyseessä ei ole mikään kumileimasin, vaan valintoihin oikeasti puututaan.

Tuomisen mukaan tähän on hyvät perusteet. Ongelmiin joutuvien pankkien johdossa on hänen mukaansa usein puutteita, esimerkiksi liian vahva autoritäärinen toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.

”Syntyy tilanne, ettei pystytä haastamaan tätä yhtä mielipidettä. Silloin voidaan mennä metsään”, hän sanoo.

Hallituksista pitää löytyä riittävää asiantuntemusta kyseenalaistaa johdon ratkaisuja monesta näkökulmasta.

Kaikki ei ole euroalueellakaan vielä ihan ojennuksessa. Kaikkein suurimpia pankkeja valvoo suoraan EKP ja niille on luotu myös kriisinratkaisusäännöt ja -menetelmät. Jos suuri pankki kaikesta valvonnasta huolimatta joutuisi ongelmiin, sen pilkkomiseen ja olennaisten toimintojen pelastamiseen olisi suunnitelma ja rahoitus valmiiksi mietittynä.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että ongelmat koskevat yleensä pienempiä pankkeja. Niiden osalta ei ole selvää, miten kriisinratkaisu toimisi. Sääntöjä ollaankin miettimässä paraikaa uusiksi. Ne pitäisi Tuomisen mukaan saada kuntoon.

Sekä SVB:n että Credit Suissen pelastuspaketeissa oli epäselvyyttä siitä, kuka joutuu maksajaksi ja kenen varat pelastetaan. Tällainen epävarmuus kylvää epäluottamusta terveitäkin pankkeja kohtaan.

Kun varsinaisia pankkeja valvotaan tiukasti, voi myös käydä niin, että riskinotto siirtyy pankkien ulkopuolelle. Yksi tähän liittyvä ilmiö ovat kryptovaluutat, joilla oli liittymäkohtia Yhdysvalloissa kaatuneisiin pankkeihin.

Tuomisen mukaan eurooppalaisten pankkien liittymät kryptovaroihin ovat hyvin pieniä. Sijoittajien rahaa niissä on kuitenkin liikkunut suuria summia.

”Sääntelyä tulisi kiristää ja sitä ollaankin kiristämässä. Henkilökohtaisesti suhtaudun kryptovaroihin hyvinkin kriittisesti. Ne eivät tuota välttämättä lisäarvoa yhteiskunnan kannalta, ja pahimmillaan niitä on käytetty edistämään rikollisuutta”, Tuominen sanoo.