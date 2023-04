Toyota Corollan ylivalta päättyi maaliskuussa Suomen automarkkinoilla. Tesla nousi Y-sarjallaan ensirekisteröidyimmäksi.

Autovalmistaja Teslan Y-sarjan katumaasturi on noussut Suomen suosituimmaksi uudeksi autoksi.

Tieto käy ilmi maaliskuun tuoreista ensirekisteröintitilastoista. Model Y:tä rekisteröitiin liikenteeseen 720 kappaletta, haukaten vajaan kymmenen prosentin osuuden uusista autoista.

Suomalaisten ikisuosikki Toyota Corolla joutui väistymään kakkossijalle runsaalla 500:lla rekisteröinnillä. Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan uuden auton rekisteröintiä Suomessa ensimmäisen kerran.

Teslan nousussa näkyvät selkeästi yhtiön tekemät hinnanalennukset. Y-sarjan autojen hinnasta katosi jopa 10 000 euroa vuoden alussa.

Koko alkuvuotta tarkastellessa Toyota on niskan päällä. Japanilaismerkillä on lukuisia eri malleja markkinoilla, joten se piti pintansa Suomen suosituimpana uutena automerkkinä noin 3 500 ensi kertaa kilpiin laitetulla autolla.

Kymmenen eniten rekisteröidyn automerkin joukosta piirtyy kuitenkin esiin Teslan nousu. Viime vuoden tammi-maaliskuussa erilaisia Tesloja rekisteröitiin 457 kappaletta, kun taas tänä vuonna luku on jo 1 328 autoa.

Muut kärkimerkit eivät ole pystyneet vastaavankaltaiseen, liki 300 prosentin kasvuun.

Suomalaisten kestosuosikki kahdessa eri koossa. Vasemmalla Toyota Corollan farmariversio ja oikealla viistoperä.

Kaiken kaikkiaan maaliskuussa rekisteröitiin reilut 7 600 uutta henkilöautoa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Se on 1,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi ennätykselliseen noin 37 prosentin osuuteen. Kymmenen mallikärjestä viisi oli täyssähköisiä.

Silmiinpistävää yksityiskohta on, että Toyotan voimakasta kritiikkiä saanut ensimmäinen iso täyssähköinen lanseeraus, BZ4X, on noussut silti kuudenneksi.

Autotuojat ja -teollisuus -yhdistys kuitenkin kertoo, että alkuvuonna uusista tilatuista autoista vain viidennes on ollut täyssähköisiä. Toisin sanoen: tuliteriä sähköautoja ilmestyy teille, mutta uusia ei enää laiteta tilausjonoon niin innokkaasti.

Nurinkurista tilannetta selittänee se, että vielä viime vuonna pystyi hakemaan 2 000 euron hankintatukea sähköautoon. Autojen toimitusvaikeuksien takia näitä aiemmin tilattuja, tuettuja autoja saadaan vasta nyt rekisteriin.

”Tukien alasajo vaikuttaa väistämättä markkinakysyntään, tästä on kokemuksia myös muista Pohjoismaista. Ruotsissa tehtiin marraskuussa päätös lopettaa hankintakannuste ja Norjassa sähköautojen arvonlisäveroetuuksia on pienennetty. Sähköautojen kysyntä on alkuvuonna vähentynyt kannusteiden leikkausten takia Ruotsissa ja Norjassa noin 70 prosentilla”, kertoo yhdistyksen toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

HS selvitti ennen vaaleja puolueiden haluja jatkaa sähköauton hankinnan tukemista. Isoista ainoastaan vaalivoittaja kokoomus oli valmis tukiin.