Kesällä hinta saattaa nousta jopa 110 dollariin eli yli 30 prosenttia nykyisestä.

OPEC+-maiden päätös leikata öljyntuotantoa on nostanut öljyn hintaa rajusti.

Öljyn hinta voi kallistua pian todella voimakkaasti, sanovat uutistoimisto Reutersin haastattelemat analyytikot ja öljyalan markkinatoimijat.

Hinnan nousun taustalla öljynviejämaiden OPEC+ -järjestön ilmoitus leikata öljyntuotantoa yli miljoonalla barrelilla päivässä.

Ilmoitus nosti hintaa välittömästi. Maanantaina kello 16 Brent-viitelaadun raakaöljyn hinta oli lähes 6 prosentin nousussa. Barrelihinta oli tuolloin noin 84,5 dollaria. Barreli oli kallistunut päivässä yli 4,5 dollarilla.

Konsulttiyhtiö Rystad Energyn arvion mukaan OPEC+-järjestön toimenpide kiristää öljymarkkinoita ja saattaa nostaa Brent-viitelaadun raakaöljyn hinnan yli 100 dollariin loppuvuoden ajaksi. Kesällä hinta saattaa nousta jopa 110 dollariin eli yli 30 prosenttia nykyisestä.

Credit Suisse pankin hiljattain ostanut sveitsiläispankki UBS arvioi raakaöljyn hinnan nousevaan 100 dollariin kesäkuuhun mennessä, Goldman Sachs puolestaan nosti joulukuuta koskevaa hinta-arviotaan 5 dollarilla. Pankki uskoo raakaöljyn hinnan kirivän joulukuussa 95 dollariin.

Lähihistorian valossa 100 dollaria on todella korkea hinta raakaöljylle. Hinta nousi yli 100 dollarin tilapäisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Korkeimmillaan hinta kävi lähes 130 dollarissa. Raakaöljy on maksanut alle 100 dollaria yhtäjaksoisesti elokuun lopusta saakka.

Saudi-Arabian ja Venäjän johtamien Opec+-maiden tekemä tuotantorajoituspäätös tulee voimaan toukokuussa ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Kyseessä on suurin leikkaus, jonka kartelli on tehnyt sitten lokakuun. Tuolloin se leikkasi tuotantoaan kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.

Se taas oli suurin tuotantoleikkaus sitten pandemiavuoden 2020.

Myös Venäjä on aiemmin ilmoittanut, että se jatkaa öljyntuotantonsa rajoittamista 500 000 barrelilla päivässä.