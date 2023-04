Kolmessa kuukaudessa konkurssiin on asetettu yli 150 rakennusliikettä, joista kolmannes rakensi taloja.

Alkuvuodesta yli 150 rakennusliikettä on ajautunut konkurssiin. Konkurssiin ajautuneiden yritysten joukossa on myös kymmeniä työllistäviä yrityksiä.

Konkurssien määrä on kääntynyt alkuvuodesta jyrkkään nousuun, kertoo Suomen Asiakastieto.

Asiakastiedon mukaan sunnuntaina 2. huhtikuuta päättyneen viikon loppuun mennessä jo 676 yritystä on asetettu konkurssiin. Määrä on korkein 15 vuoden tarkastelujaksolla ja peräti 30 prosenttia suurempi kuin viime vuonna.

”Konkurssiaalto hyökyy nyt rakennusalalla ja aivan erityisesti talon rakentamisen toimialalla. Kolmessa kuukaudessa konkurssiin on asetettu yli 150 rakennusliikettä, joista kolmannes rakensi taloja. Mukana on useita pitkään toimineita rakennusliikkeitä, joilla on parhaimmillaan ollut useiden kymmenien miljoonien eurojen liikevaihto ja kymmeniä työntekijöitä”, sanoo tuoteomistaja Jaakko Nors Asiakastiedon tiedotteessa.

Konkurssiaaltoa odotettiin jo vuoden 2020 keväällä, kun koronapandemia iski Suomeen. Tuolloin konkurssipiikkiä ei nähty, mutta nyt pandemian hellitettyä suomalaisten yritysten ongelmat näyttävät kasaantuvan.

”Puskurit on monessa yrityksessä käytetty, eikä hintojen nousuun ja kysynnän laskuun enää ole pystytty vastaamaan. Tämä kaataa nyt kohtuullisen suuriakin yrityksiä”, Nors sanoo tiedotteessa.

Konkurssiin on alkuvuonna asetettu myös 86 kaupanalan yritystä ja noin 60 ravintolaa.