Jasper Pääkkönen sanoo, että julkisuuden henkilöillä ja taiteilijoilla on oltava oikeus määrätä nimensä, kuvansa ja äänensä käytöstä kaupallisessa tarkoituksessa.

Näyttelijä, kala-aktiivi Jasper Pääkkönen vaatii vaatii oikeudessa korvauksia The Other Danish Guy -alushousuja myyvältä Lähde oy:ltä, kertoo MTV.

Näyttelijänä ja vaellus­kalojen puolesta­puhujana tunnettu Jasper Pääkkönen vaatii oikeudessa korvauksia The Other Danish Guy -alushousuja myyvältä Lähde oy:ltä kuviensa, äänensä ja nimensä luvattomasta käytöstä.

Pääkkönen vahvistaa tiedon HS:lle tekstiviestitse. Asiasta kertoi aiemmin MTV Uutiset.

MTV:n mukaan haastehakemuksesta ja kirjallisesta vastauksesta ilmenee, että Pääkkönen vaatii yritykseltä 300 000 euron vahingonkorvauksia. Pääkkönen katsoo, että yrityksen markkinoinnissa käyttämä materiaali käytännössä huijattiin häneltä.

”En kommentoi asiaa muuten kuin toteamalla, että kyseessä on mielestäni perustavanlaatuinen kysymys: Onko suomalaisilla taiteilijoilla, esiintyjillä ja julkisuuden henkilöillä oikeus määrätä nimensä, kuvansa ja äänensä käytöstä kaupallisessa tarkoituksessa? Jos ei ole, syntyisi täysin hallitsematon tilanne, jossa yritykset voisivat vapaasti ja lupaa kysymättä käyttää esiintyjien kuvaa mainonnassaan. Tämä lienee ilmiselvästi yleisen oikeustajun vastainen ajatus”, Pääkkönen kertoo HS:lle.

Pääkkönen oli tehnyt yrityksen kanssa brändi­lähettiläs­sopimuksen vuonna 2018 ja suostui yrityksen pyynnöstä tekemään podcastia. Pääkkönen katsoo, että hänestä otettua kuva- ja videomateriaalia on käytetty sovittua laajemmin.

Lähde oy taas katsoo MTV:n mukaan, että brändilähettilässopimuksen myötä yritys oli oikeutettu Pääkkösen persoonan hyödyntämiseen kampanjassaan.

Pääkkösen mielestä yritys on tulkinnut sopimusta väärin. MTV:n mukaan Pääkkönen on laskenut korvausvaatimuksensa sen mukaan, mitä hän olisi tienannut sallimalla nimensä, kuvansa ja äänensä käyttämisen kaupallisessa tarkoituksessa.

Riita-asiaa käsitellään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa.

The Other Danish Guy on ollut vastikään otsikoissa myös toisesta mainontaan liittyvästä asiasta. Mainonnan eettinen neuvosto antoi brändille huomautuksen sen string-alushousujen mainoskampanjasta. Neuvoston mukaan mainos on ollut naisia syrjivä.

Brändin lisäksi neuvoston huomautuksen saivat mainokset julkaisseet Helsingin Sanomat ja Sanoma Media Finlandin tv-kanavat Hero, JIM ja Nelonen.