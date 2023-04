Summa on huomattavasti suurempi kuin yhtiön alkuperäinen kahden miljardin dollarin tarjous. Syytösten mukaan Johnson & Johnsonin Baby Powderissa ja muissa tuotteissa oleva talkki on aiheuttanut syöpää.

Johnson & Johnsonin vauvantalkkipurkkeja apteekin hyllyllä New Yorkissa.

Yhdysvaltalainen lääketeollisuusyritys Johnson & Johnson on ilmoittanut suostuvansa maksamaan 8,9 miljardia dollaria eli hieman yli 8,1 miljardia euroa korvauksia ratkaistakseen kymmeniätuhansia sitä vastaan nostettuja oikeusjuttuja. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Syytösten mukaan tunnetussa Johnson & Johnsonin Baby Powderissa ja muissa tuotteissa oleva talkki on aiheuttanut syöpää.

Summa on huomattavasti suurempi kuin yhtiön alkuperäinen kahden miljardin dollarin tarjous. Johnson & Johnsonin mukaan jo noin 60 000 kanteen yhtiötä vastaan nostanutta on hyväksynyt esitetyn tarjouksen.

Tarjouksen taustalla on Yhdysvaltain valitustuomioistuimen tammikuinen päätös hylätä Johnson & Johnsonin yritys siirtää kaikki vastuut talkkikysymyksistä tytäryhtiölleen.

Yhtiön maksutarjous on osa jo vuosia kestänyttä oikeudenkäyntien saagaa, joka lähti kunnolla liikkeelle syksyllä 2019, kun Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA löysi Johnson & Johnsonin vauvantalkista asbestin jäämiä.

The New York Times ja Reuters olivat jo vuonna 2018 pitkissä tutkivissa artikkeleissaan kertoneet, että Johnson & Johnson oli ollut tietoinen talkkinsa asbesti­jäämistä jo 1970-luvulta alkaen. Yhtiö itse on sanonut, että sen talkkituotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta syöpää tai sisällä asbestia.

Yhtiö ilmoitti vuonna 2020, että se lopettaa Baby Powder -tuotteensa myynnin Yhdysvalloissa ja Kanadassa tuotteesta levitetyn virheellisen informaation vuoksi. Myöhemmin se ilmoitti aikovansa lopettaa tuotteen myynnin maailmanlaajuisesti vuonna 2023.

Luonnossa talkki ja asbesti esiintyvät usein yhdessä. Kosmetiikassa saa kuitenkin käyttää vain sellaista talkkia, josta asbesti on puhdistettu pois.