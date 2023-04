Harmaan tukiasemakopin laitehyllykössä Vantaan Ruskeasannassa on päällekkäin kolme Huawein akkua. Viereisessä hyllyssä ovat varsinaiset tukiasemalaitteet, jotka pitävät yllä 3g-, 4g- ja 5g-verkkoja.

Nyt meitä kiinnostavat kuitenkin akut. Takaseinän hyllyssä on vielä kolme akkua lisää. Yhteensä Elisan tukiaseman kuuteen akkuun pystyy varastoimaan sähköä 45 kilowattituntia, mikä vastaa pienen täyssähköauton akkuja. Koko Suomen sähköjärjestelmän mittakaavassa se on tietysti naurettavan vähän.

Mutta entäpä, jos kaikkien tukiasemien akut yhdistetäänkin toisiinsa?

2 000 tämän kokoista tukiasemaa tarkoittaisi jo 90 000 kilowattitunnin eli 90 megawattitunnin akkuvarastoa. Sillä on jo merkitystä.

Jokaisessa tukiasemassa pitää joka tapauksessa olla akusto, jonka turvin viestintäverkot pysyvät pystyssä vähintään 3–6 tuntia, vaikka sähköt katkeaisivat. Elisassa keksittiin runsas vuosi sitten, että olemassa olevaa akustoa voisi hyödyntää muuhunkin, kuten sähköjärjestelmän tasapainottamiseen.

Viranomaisten vaatimaa minimiakustoa tähän ei voi varsinaisesti käyttää, mutta yhtiössä päätettiin laittaa tukiasemiin kaksi–kolme kertaa minimiä enemmän akkuja. Niistä saadaan kasattua yhteensä sadan megawattitunnin sähkövarasto.

Vaikka lisäakut maksavat, yhtiö voi myös hyötyä akkukapasiteetista. Yhtiö voi ensinnäkin ladata ylimääräiset akut täyteen silloin kun sähkö on hyvin halpaa ja käyttää tukiasemaa akuilla sähkön ollessa kallista.

Viestintäverkot ovat isoja sähkön käyttäjiä eli hinnan mukaan joustavilla ostoilla on mahdollista säästää paljon rahaa. Sähkön käytön tarkkoja lukuja Suomessa yhtiö ei tosin paljasta.

”Me myös tarjoamme akkukapasiteettiamme kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämälle automaattiselle taajuudenpalautusmarkkinalle (aFRR)”, erikoisprojektien ja tekoälyn johtaja Jukka-Pekka Salmenkaita Elisalta sanoo.

Tukiasemien akkuja pystytään etäohjauksella käyttämään automaattiseen taajuuden säätöön enintään muutaman sekunnin viiveellä.

Elisan akkureservi sai Fingridin teknisen hyväksynnän viime elokuussa. Joulukuusta lähtien Elisa on osallistunut aFRR-markkinalle. Siellä tällaisesta varavoimasta voi saada ainakin ajoittain hyvän hinnan.

Molemmat asiat hyödyttävät myös koko sähköjärjestelmää. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvu tarkoittaa sitä, että sähkön tuotantoteho vaihtelee rajusti. Siksi on edullista, että mahdollisimman moni sähkönkäyttäjä säätää ostojaan ja kulutustaan hinnan mukaan.

Hinta nimittäin heijastaa yleensä melko suoraan sähkön saatavuutta. Kun tuotantoa on runsaasti, hinta on edullinen ja päin vastoin. Kulutuspiikkien madaltaminen johtaa käytännössä myös sähkön keskihinnan laskuun.

Uusiutuvan sähkön tuotannon kasvu tarkoittaa myös sitä, että järjestelmä on entistä alttiimpi taajuuden heilahteluille. Jos sähköverkon taajuus poikkeaa riittävästi normaalista 50 hertsistä, koko sähköjärjestelmä voi kaatua.

Siksi tarve taajuuden vaihteluun nopeasti reagoivalle varavoimalle, kuten Elisan tukiasemien akustoille, kasvaa koko ajan.

Elisan tukiasemien akustoista saadaan koottua keskitetyllä ohjauksella 100 megawattitunnin taajuusreservi.

Elisassa omien akkujen mahdollisuuksin herättiin jo ennen energiakriisiä, mutta viime kesästä alkaen kohonnut sähkön hinta ja huoli sähkön riittävyydestä sai esiin paljon muutakin piilevää sähkön kulutuksen joustomahdollisuutta, jolla olisi käyttöä kriisin jälkeenkin.

Sähkön kokonaiskulutus väheni hintojen nousun ja julkisen neuvonnan ansiosta talvikuukausina lähes kymmenen prosenttia. Tavalliset kuluttajatkin alkoivat myös ajoittaa mahdollisuuksien mukaan sähkön käyttöä vuorokauden edullisemmille tunneille.

Paljon sähköä käyttävät yritykset toimivat yleensä suoraan sähkömarkkinoilla, joten ne ostavat ja kuluttavat käytännössä sähköä joustavasti hinnan mukaan normaalistikin. Viime talvena myös monet pienemmät yritykset alkoivat paneutua sähkön käytön optimointiin.

Fingrid kokosi loppusyksyllä vapaaehtoisia yrityksiä, jotka sitoutuivat vähentämään sähkön käyttöä, jos Suomea uhkaisi tehopula. Näitä sitoumuksia tuli yhteensä yli 500 megawattia eli yhden pienemmän ydinvoimalan tehon verran.

Tätä ”lupausreserviä” ei lopulta tarvittu, mutta se osoitti, että tarvittaessa sähköjärjestelmän kipeästi tarvitsemaa joustoa löytyy.

Fingridissä joustomarkkinoiden kehittämisestä vastaavan Jussi Matilaisen mukaan olisi hyödyllistä, jos vapaaehtoisiin sitoumuksiin perustunut kriisitilanteen kulutusjousto saataisiin mukaan markkinoille.

”Se olisi tehokkaampaa ja yritykset saisivat tarjotusta joustosta myös korvauksen”, Matilainen sanoo.

Paljon lisäjoustoa voisi löytyä myös runsaasti sähköä käyttävien kotien älykkäällä ohjaamisella, etenkin kun sähköautojen määrä lisääntyy. Siihenkin on jo olemassa tarjontaa, kuten sähkönkäyttöä ohjaavia ohjelmistoja ja automatiikkaa. Lisää on tulossa.

Kesällä voimaan tuleva uudistettu sähkömarkkinalaki luo puitteet myös sille, että niin sanottu aggregaattoriyritys voi hoitaa kotien sähkönkäytön älykästä ohjausta kotitalouksien puolesta. Kotitalous hyötyisi siitä edullisempana sähkön hintana, ja yritys rahastaisi joustot sähkömarkkinoilla.

”Vastaavaa tuotetta on jo ollut tarjolla joillain energiayhtiöillä”, Matilainen sanoo.

Hyödyntämätön mahdollisuus ovat myös sähköautojen akut, jotka yhdessä muodostavat valtavan määrän akkukapasiteettia. Autojen akkuja voidaan tulevaisuudessa käyttää sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Joustomahdollisuudet monipuolistuvat, kun kaksisuuntaiset autolaturit yleistyvät.

Aika näyttää, miten paljon kallisarvoisten autojen akkuja halutaan ja kannattaa käyttää muuhun kuin ajamiseen.

Tukiaseman masto kohoaa 30 metrin korkeuteen. Usein tukiasemat ovat operaattoreiden yhteisiä. Ruskeasannan tukiasemassa on vain Elisan laitteita. Tukiasemiensa kokonaismäärää Elisa ei kerro.

Niin sähköjärjestelmä kuin viestintäverkot ovat koko yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisiä. Siksi turvallisuuden kanssa ollaan tarkkoja eikä tukiaseman laitteita saa valokuvata lainkaan.

Elisan Salmenkaidan mukaan tukiasemien akkuihin liittyy yleisempikin huoltovarmuus­näkökulma. Akustojen kasvattaminen yli viranomaisten vaatiman minimin parantaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

”Jos on esimerkiksi tiedossa, että jollain alueella on luvassa kova talvimyrsky, me voimme sillä alueella ladata akustot täyteen etukäteen. Se tarkoittaa, että tukiasemien käyttö on turvattu pidemmäksi aikaa, vaikka alueelle tulisi pitkä sähkökatko”, hän sanoo.

Elisa sai akustojensa laajentamiseen valtiolta 3,9 miljoonaa euroa EU:n energiasiirtymän rahoitukseen tarkoitetuista RRF-elpymisrahoista. Salmenkaidan mielestä olisi syytä miettiä, miten valtio voi jatkossa tukea sähköjärjestelmän tarvitseman älykkään käytön ja jouston lisäämistä. Sitä tullaan tarvitsemaan niin paljon.