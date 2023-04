Kokeile HS:n rengasvisassa, tunnistatko autot pelkästään renkaiden ja vanteiden perusteella. Kyseessä ei ole läpihuutojuttu.

Taas on aika suunnata katseet renkaisiin.

Muutaman vuoden takaisen lain muutoksen jälkeen vastuu oikeanlaisilla renkailla ajamisesta on siirtynyt enemmän autoilijalle itselleen. Talvirenkaita tulee käyttää 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttävät.

Kesärenkaiden vaihtoa ei kannata kiirehtiä, jos ajo-olosuhteet vaativat talvirenkaiden käyttämistä. Tänä keväänä autoilijoiden onkin mietittävä oikea hetki tarkkaan, varsinkin jos käy vielä vielä kevätmatkoilla pohjoisessa, jossa lunta riittää.

Toisaalta nastarenkaillakaan ei kannata huristella kohtuuttoman pitkään. Paljaalla asfaltilla talvirenkaan pito saattaa olla joissain tilanteissa heikompi kuin kesärenkaalla, ja nastoilla ajelu lisää ilmansaasteita.

HS rengasvisassa voit kokeilla, miten hyvin tunnistat autot pelkästään renkaiden ja vanteiden perusteella. Se on hyvin hankalaa, joten visan kuviin on rajattu mukaan myös muita tunnistamista helpottavia elementtejä.

Mikään läpihuutojuttu autovisa ei silti ole. Visassa on tarjolla nippu valokuvia autoista, ja sinun tehtävänäsi on tunnistaa, minkä merkkisistä autosta on kyse. Automallit ajoittuvat vuosille 2005–2019.

