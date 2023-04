Ruotsi on matkalla taantumaan

Ruotsin arvioidaan ottavan eniten osumaa nykyisestä taloustilanteesta. Taloustilanne näkyy jo teollisuuden tilausmäärissä sekä konkurssien määrissä.

Ruotsissa taloustilanne on näkynyt asuntomarkkinoilla. Kuva vuodelta 2018 Årstabergista Tukholmasta.

Ruotsi on matkalla taantumaan. Helmikuussa bruttokansantuote supistui prosentilla verrattuna tammikuun lukemaan, selviää Ruotsin tilastokeskuksen tilastoista.

Tammikuussa bkt näytti piristymisen merkkejä. Tammikuussa bkt nousi 2,2 prosenttia.

Nyt näyttää siltä, että maaliskuu on ratkaisevassa roolissa sen suhteen, syöksyykö maa taantumaan.

Tekninen taantuma tarkoittaa sitä, että talous supistuu kahtena vuosineljänneksenä peräkkäin. Ensimmäinen laskuneljännes on jo nähty, sillä bkt supistui vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Ruotsin arvioidaan olevan se Pohjois-Euroopan maa, joka ottaa eniten osumaa nykyisestä taloustilanteesta, uutisoi Bloomberg.

Ruotsissa inflaatio on korkealla ja samaan aikaan asuntomarkkinat sakkaavat. Euroopan komissio on ennustanut, että Ruotsi saattaa olla ainoa EU:n jäsenmaista, jossa talous supistuu koko vuoden ajan.

Ruotsissa asuntojen hintojen on ennustettu laskevan runsaat 20 prosenttia korkojen nousun vuoksi.

SEB-pankin ekonomisti Marcus Widén arvioi ruotsalaisen tietotoimisto TT:n jutussa, että maa pystyy välttämään taantuman, vaikka Ruotsissa on merkkejä haasteista. Widén viittaa taantumaan, jossa talous supistuu useita vuosineljänneksiä peräkkäin.

Talouden haasteet näkyvät kuitenkin jo eri mittareissa.

Widénin mukaan Ruotsissa ja Saksassa on nähtävissä, että tuotteita valmistetaan varastoon.

Viime aikoina konkurssien määrä on lisääntynyt Ruotsissa erityisesti rakennus- ja ravintola-alalla. Widénin mukaan ei ole yllättävää, että konkursseja on juuri nyt paljon. Taustalla on hänen arvionsa mukaan koronapandemia sekä pitkä matalien korkojen aika.