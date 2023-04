Kolmen taloustieteilijän mielestä Euroopan keskuspankin olisi syytä kiristää rahapolitiikkaa inflaation taltuttamiseksi, vaikka koronnostot voivat lisätä rahoitusmarkkinoiden epävakautta.

Rahapolitiikan voimakas kiristäminen on herättänyt kysymyksen, kestääkö pankki­järjestelmä nopeasti kohonneita korkoja.

”On selvää, että aikaisempiin odotuksiin nähden voimakas keskuspankin ohjaus­korkojen nostaminen voi aiheuttaa ongelmia osalle pankeista. Hyvin paljon riippuu siitä, missä määrin pankit ovat suojautuneet korkoriskiä vastaan. Pankkien korko­suojauksista on vähän tietoa ja siksi todellisia riskejä on vaikea arvioida”, sanoo Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen.

Taloustieteen työelämäprofessori Martti Hetemäki arvioi HS:lle perjantaina julkaistussa artikkelissa, että rahapolitiikan äkillisen kiristämisen takia pankkijärjestelmän häiriöistä tulee vakavampia.

Hänen mielestään keskuspankit myös jatkoivat rahapoliittista elvytystä liian pitkään.

”Jälkiviisaasti voidaan sanoa, että ongelmat olisivat nyt hieman pienempiä, jos keskuspankit olisivat aloittaneet rahapolitiikan kiristämisen hieman aikaisemmin”, Määttänen sanoo.

”Inflaation kiihtyminen ehti laskemaan reaalikorkoa aika pitkäksi aikaa, mikä oli omiaan kiihdyttämään inflaatiota entisestään. Keskuspankit ehkä arvioivat liian pitkään inflaation kiihtymisen johtuvan lähes kokonaan tilapäisistä tarjontahäiriöistä.”

Yhdysvalloissa inflaatio alkoi kiihtyä kesällä 2021 ja euroalueella syksyllä. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 ja Euroopan keskuspankki heinäkuussa 2022.

Etenkin energian kallistuminen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia on heijastanut laajasti erilaisten hyödykkeiden hintoihin.

Rahapolitiikkaa kiristämällä keskuspankit pyrkivät saamaan kysynnän ja tarjonnan paremmin tasapainoon. Tämä johtaa ajan mittaan inflaation hidastumiseen.

Kansainvälinen valuuttarahasto ja teollisuusvaltioiden yhteistyöjärjestö OECD ovat painottaneet, että nopea inflaatio on maailmantalouden keskeinen huolenaihe. Siksi nekin ovat kannustaneet keskuspankkeja jatkamaan rahapolitiikan kiristämistä.

Jos keskuspankit alkaisivat tinkiä inflaation hillitsemisestä, se aiheuttaisi Määttäsen mukaan uusia ongelmia. Ne voisivat olla jopa pahempia kuin nykyiset häiriöt rahoitus­markkinoilla.

Odotettua nopeampi tai hitaampi inflaatio jakaa usein varallisuutta uudelleen velkojen ja velallisten kesken jokseenkin sattumanvaraisesti, mikä sekin voi aiheuttaa ongelmia rahoitus­markkinoilla.

Inflaation kiihtyminen usein myös supistaa monien kotitalouksien reaalituloja, koska palkat eivät heti nouse inflaation kiihtymisen jälkeen. Erityisen haitallista ripeä inflaatio on vähävaraisille, joiden tuloista suurin osa menee kulutukseen.

Rahapolitiikan kiristämisen takia pankit eivät voivat voi enää myöntää kotitalouksille ja yrityksille lainaa yhtä edullisin ehdoin, mikä on omiaan hidastamaan talouskasvua.

”Sanoisin, että nopea inflaatio vaikuttaa olevan euroalueella suurempi ongelma kuin huoli rahoitusvakaudesta. Toisaalta pankkien ongelmat luultavasti näkyvät myös niiden lainanannon supistumisena, mikä pienentää inflaatiopaineita ja vähentää tarvetta rahapolitiikan kiristämiseen”, Määttänen sanoo.

Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikön Päivi Puontin mielestä Euroopan keskuspankin olisi perusteltua jatkaa rahapolitiikan kiristämistä inflaation hillitsemiseksi.

”Eurokriisin jälkeen pankkien sääntelyä Euroopassa on kiristetty merkittävästi. Nykyisten tietojen perusteella on vaikea kuvitella, että Euroopassa olisi laajan pankkikriisin vaaraa. Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Pankkien tehtävänä on suojautua korkojen kohoamisen varalta, ja valtioiden pitäisi myös varautua siihen hyvissä ajoin.”

Jos euroalueen pankkijärjestelmässä ilmenisi häiriöitä, Euroopan keskuspankki voisi Puontin mukaan tarjota vaikeuksille oleville pankeille rahoitusta vaarantamatta inflaation torjuntaa.

Tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Ilkka Kiema korostaa, että pitkään jatkuneella rahapoliittisella elvytyksellä on hintansa.

”Pitkään kestänyt poikkeuksellisen matala korkotaso Euroopassa kannusti sijoittajia ja pankkeja ottamaan suuria riskejä. Kun Euroopan keskuspankki on nyt kiristänyt rahapolitiikkaa voimakkaasti, riskit saattavat jossain määrin toteutua ja seuraukset voivat olla rahoitusvakauden näkökulmasta arvaamattomat.”

Kasvaneista riskeistä huolimatta myös Kiema pitää perusteltuna, että Euroopan keskuspankki jatkaisi rahapolitiikan kiristämistä inflaatiopaineiden hillitsemiseksi.

Tosin seuraavat koronnostot voisivat hänen mielestään olla rauhallisempia. Maaliskuussa Euroopan keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksikköä, mikä on merkittävä koronnosto. Yhdysvaltojen keskuspankki tyytyi 0,25 prosentti­yksikön koronnostoon.