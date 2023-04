Työttömyysaste kutistui aavistuksen 3,5 prosenttiin.

Työllisten määrän kasvu Yhdysvalloissa hidastui maaliskuussa.

Työministeriö kertoi perjantaina, että työllisten määrä maatalouden ulkopuolella kasvoi maaliskuussa 236 000:lla. Helmikuussa työllisten määrä kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 326 000:lla ja tammikuussa 472 000:lla.

Hidastumisesta huolimatta työllisyyden kasvu on yhä sen verran vahvaa, että keskus­pankki todennäköisesti jatkaa rahapolitiikan kiristämistä toukokuussa.

Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempaa. Siksi työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta palkankorotuksin, mikä on omiaan jouduttamaan inflaatiota.

Maaliskuussa tuntipalkat kohosivat 4,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömyysaste oli 3,5 prosenttia, kun se helmikuussa oli 3,6 prosenttia.

Keskuspankki on toistuvasti sanonut, että työllisyyden kasvun täytyy hidastua merkittävästi ennen kuin inflaatio alkaa lähestyä sen hintavakaus­tavoitetta. Tavoitteen mukaan inflaation on oltava pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Helmikuussa kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio oli Yhdysvalloissa 6,0 prosenttia. Tammikuussa kuluttajahinnat kallistuivat 6,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Ekonomistien ja keskuspankin tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli helmikuussa 5,5 prosenttia. Se oli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin tammikuussa.

Keskuspankin maaliskuussa julkaiseman ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu tänä vuonna 0,4 prosenttiin ja työttömyysaste kohoaa 4,5 prosenttiin.