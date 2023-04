Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat vuoden kuluessa jääneet jälkeen eurooppalaisista osakkeista.

Osakkeiden välittäjiä New Yorkin pörssissä maaliskuun lopussa.

Yhdysvaltalaiset rahastot lisäävät sijoituksiaan kansainvälisille osakemarkkinoille kohonneiden korkoja ja taantumapelon takia, kertoo sanomalehti Financial Times (FT).

Yhdysvaltaiset osakkeet ovat kehittyneet vuonna 2008 kärjistyneen rahoitus­markkinoiden kriisin jälkeen huomattavasti paremmin kuin osakkeet muilla kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla.

Vuoden kuluessa asetelma on muuttunut. Suurten eurooppalaisten yhtiöiden osakeindeksi Stoxx 600 on kehittynyt lehden mukaan jo neljänä peräkkäisenä vuosineljänneksenä paremmin kuin yhdysvaltalaisten suuryhtiöiden osakeindeksi S&P 500.

Tietopalveluyhtiö EPFR:n mukaan sijoittajat ovat siirtäneet tänä vuonna 34 miljardia dollaria pääomaa pois yhdysvaltalaisista osakerahastoista, Financial Times kertoo. Eurooppalaisiin osakkeisiin pääomaa on sijoitettu kymmenen miljardia dollaria.

Euroopassa osakkeet halpenivat tuntuvasti viime vuoden puolivälissä, mutta vähemmän kuin Yhdysvalloissa.

Rahoitusmarkkinoilla uskotaan Yhdysvaltojen vajoavan tänä vuonna taantumaan, vaikka monien ennusteiden perusteella talouskasvu ainoastaan hidastuisi tuntuvasti. Etenkin keskuspankin aggressiivinen rahapolitiikan kiristäminen on lisännyt taantuman vaaraa.

”Jos tarkastellaan omaisuudenhoitomme jakautumista, meillä on suuri keskittymä aktiiviseen sijoittamiseen Yhdysvalloissa. Siitä meidät tunnetaan, mutta se on myös osa markkinoita, joka menettää osuuttaan”, sanoi varainhoitoyhtiö T. Rove Pricen toimitusjohtaja Rob Sharps Financial Timesille.

Yhtiön hallinnoimien sijoitusten arvo on 1 300 miljardia dollaria.

Maailman suurin sijoitusyhtiö Blackrock arvioi hiljattain Financial Timesin mukaan, että yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto-odotus on mahdollisesti vuosikymmeniä heikompi kuin kehittyvien markkinoiden, eurooppalaisten ja kiinalaisten osakkeiden.

Varovaisemmasta sijoittamisesta yhdysvaltalaisiin osakkeisiin on Financial Timesin mukaan ilmoittanut myös varainhoitoyhtiö Pinebridge Investments, jonka hallinnoimien sijoitusten arvo on 143 miljardia dollaria.