Alustavat merkit pankkien lainanannon supistumisesta lisää taantuman todennäköisyyttä Yhdysvalloissa.

Taantuman todennäköisyys Yhdysvalloissa on kasvanut rahoitusolojen kiristymisen ja heikkojen taloustietojen perusteella, arvioi Harvardin yliopiston taloustieteen professori ja entinen valtiovarainministeri Larry Summers uutistoimisto Bloombergille.

Talouskasvua verraten luotettavasti ennakoivan ostopäälliköiden indeksin heikkeneminen kielii taloudellisen toimeliaisuuden vähenemisestä. Työllisyyden paraneminen maaliskuussa kertoo Summersin mielestä enimmäkseen talouden vahvuudesta alkuvuonna, eikä siihen ole vielä vaikuttanut rahoitusolojen kiristyminen.

”Meillä on käsitys, että lainanannon määrä on supistunut huomattavasti. Taantuman todennäköisyys kasvaa tässä vaiheessa ja uskon, että keskuspankilla on edessään erittäin vaikeita päätöksiä kaksipuolisella riskillä”, Summers sanoi Bloombergille.

Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempi ja talous toimii kapasiteettinsa äärirajoilla.

Rahapolitiikan kiristämisen takia pankit eivät voi enää myöntää kotitalouksille ja yrityksille lainaa yhtä edullisin ehdoin, mikä on omiaan hidastamaan talouskasvua. Pankkien lainanantoa on todennäköisesti vähentänyt myös Yhdysvaltojen pankki­järjestelmän epävakaus.

Toisaalta pankkien lainanannon väheneminen pienentää inflaatiopaineita ja vähentää tarvetta rahapolitiikan kiristämiseen. Rahoitusmarkkinat uskovat keskuspankin nostavan ohjauskorkoa vielä kerran toukokuussa.

Vuoden aikana keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa yhdeksän kertaa ja turvautunut neljästi poikkeuksellisen suureen 0,75 prosenttiyksikön koronnostoon inflaation taltuttamiseksi.

Keskuspankin maaliskuussa julkaiseman suhdanne-ennusteen perusteella Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuisi tänä vuonna 0,4 prosenttiin ja inflaatio 3,3 prosenttiin. Helmikuussa inflaatiovauhti oli 6,0 prosenttia.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen.