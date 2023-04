Presidentti Joe Bidenin hallinnon tavoitteena on, että vuoteen 2032 mennessä uusista henkilöajoneuvoista 67 prosenttia olisi ainoastaan sähkömoottorilla toimivia.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto suunnittelee maailman tiukimpia autojen päästörajoituksia, kertoo sanomalehti The New York Times.

Rajoitusten tarkoituksena on varmistaa, että vuonna 2032 Yhdysvalloissa myydyistä uusista henkilöajoneuvoista 67 prosenttia on ainoastaan sähkömoottorilla toimivia, kertoo kaksi asiasta perillä olevaa henkilöä The New York Timesille.

Lehden mukaan tämä olisi merkittävä edistysaskel Yhdysvalloille, jossa vain 5,8 prosenttia viime vuonna myydyistä ajoneuvoista oli sähkömoottorilla toimivia. Aikaisemmin presidentti Bidenin tavoitteena oli, että puolet uusista autoista olisi vuonna 2030 yksinomaan sähkömoottorilla toimivia.

Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi The New York Timesin mukaan, että se olisi liittovaltion aggressiivisin ilmastotoimi. Yhdysvallat kohoaisi lehden mukaan myös kansainväliseen eturintamaan pyrkimyksessä supistaa autojen kasvihuonepäästöjä, jotka ovat suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja.

Euroopan unioni on jo säätänyt rajoitukset ajoneuvojen päästöille, joiden ennakoidaan lopettavan uusien bensiinikäyttöisten ajoneuvojen myynnin vuoteen 2035 mennessä. Kanada ja Britannia ovat The New York Timesin mukaan ehdottaneet samantyyppistä mallia kuin EU.

Presidentti Bidenin hallinnon suunnitelma olisi merkittävä haaste autonvalmistajille. Lähes kaikki suuret autoyhtiöt ovat jo investoineet voimakkaasti sähköajoneuvoihin, mutta harvat ovat sitoutuneet Bidenin hallinnon suunnittelemalle tasolle.

Monet autonvalmistajat ovat kohdanneet myös toimitusketjun ongelmia, jotka ovat jarruttaneet tuotantoa. Jopa sähköautoista innostuneet valmistajat eivät lehden mukaan ole varmoja, ostavatko kuluttajat niitä tarpeeksi, jotta ne kattavat suurimman osan uusien autojen myynnistä kymmenen vuoden kuluessa.

Ympäristönsuojeluviraston valmistelema suunnitelma todennäköisesti innostaa lehden mukaan ilmastoaktivisteja, jotka suuttuivat Bidenin hallinnolle hiljattain hyväksytystä suuresta öljynporausluvasta Alaskan osavaltiossa.

Presidentti Bidenin hallinnossa on The New York Timesin mukaan esitetty näkemyksiä, että uusiutuvaan energiaan siirtymisen nopeuttaminen vähentäisi Alaskassa tai muualla poratun öljyn kysyntää.

Ympäristönsuojeluviraston johtajan Michael S. Reganin odotetaan lehden mukaan julkistavan pakokaasupäästöjen rajoitukset keskiviikkona Detroitissa. Tarkoituksena on varmistaa, että uusista autoista 54–60 prosenttia on vuoteen 2030 mennessä sähköautoja ja osuus kasvaa 64–67 prosenttiin vuoteen 2032 mennessä.

Sähköajoneuvojen käyttöönoton nopeuttaminen Yhdysvalloissa edellyttäisi myös muita merkittäviä muutoksia, joista yksi on miljoonien latausasemien rakentamisen. Lisäksi sähköverkkoja pitäisi parantaa ja ottaa huomioon, että sähköautojen akkuihin tarvittavien mineraalien saatavuus on turvattu.