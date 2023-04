Sähkön arvonlisäveron alennus päättyy huhtikuun lopussa, mikä tarkoittaa kaikille sähkönkuluttajille lisälaskua. HS:n laskurilla voit vertailla omaa sopimustasi muihin vaihtoehtoihin.

Sähkösopimustaan kilpailuttavalla kuluttajalla on nyt paljon vaihtoehtoja, ja sopimusten hinnan lisäksi on syytä olla tarkkana myös sopimusehdoissa.

Sähkösopimusmarkkinoilla on tapahtunut kuluttajan kannalta merkittävä muutos. Energiakriisin aikana syksyllä kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset lähes katosivat markkinoilta. Tämä johtui siitä, että markkinoiden epävarmuuden vuoksi kukaan ei pystynyt ennustamaan tulevia sähkönhintoja edes lyhyen ajan päähän.

Energiakriisin helpotettua yhtiöt tarjoavat taas kilvan kiinteähintaisia sopimuksia. Nyt tällaisia sopimustyyppejä on tarjolla Energiaviraston hintavertailupalvelussa lähes 40.

Omaa sähkösopimustaan kilpailuttavan asiakkaan on syytä olla tarkkana, sillä sekä sopimuksien hinnoissa että ehdoissa on suuria eroja. Jo hintahaitari määräaikaisissa sopimuksissa vaihtelee hurjasti: Halvin sopimus on hinnaltaan noin 10 senttiä kilowattitunnilta, kun kalleimmissa tarjouksessa hinta on yli kaksinkertainen.

Energiakriisin jälkeen markkinoille on tullut myös poikkeuksellisen lyhyitä määräaikaisia sopimuksia, joissa kiinteä hinta on voimassa esimerkiksi vain touko–heinäkuun. Tämän jälkeen sopimustyyppi saattaakin muuttua joksikin toiseksi.

Määräaikaisen sopimuksen ideana on suojautua sähkön hinnan odottamattomilta vaihteluilta. Siksi sopimukset ovat olleet perinteisesti vähintään vuoden ja yleensä kahden vuoden mittaisia.

Tällä hetkellä Energiaviraston palvelun edullisin vähintään vuoden mittainen määräaikainen sopimus on tarjolla Gnp Energialla. Kahden vuoden sopimuksessa sähköenergia maksaa huhtikuussa noin 9,5 senttiä kilowattitunnilta. Toukokuussa hinta nousee noin 10,7 senttiin kilowattitunnilta, kun sähkön arvonlisäveron alennus päättyy.

Hallitus laski arvonlisäveroa määräaikaisesti joulu–huhtikuuksi 10 prosenttiin. Toukokuussa se palautuu taas 24 prosenttiin, mikä nostaa kaikkien suomalaisten sähkölaskua.

Myös toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimustarjoukset ovat palanneet markkinoille. Energiaviraston palvelussa niitä on nyt reilut 20.

Halvin sopimustarjous on KSS Energian, jossa hinta arvonlisäveron nousun jälkeen on toukokuussa noin 10,2 senttiä kilowattitunnilta.

Kun määräaikaisesta sopimuksesta kuluttaja voi irtautua vain poikkeustilanteissa, toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta pääsee eroon 14 vuorokauden irtisanomisajalla.

Kolmas sopimustyyppivaihtoehto on pörssisähkösopimus. Viime vuoden loppupuolen rajun heilunnan jälkeen pörssisähkön hinta on vaihdellut nyt maltillisesti.

Tammi–huhtikuussa kuukausikeskihinta on pysynyt 8–9 sentissä kilowattitunnilta. Sähkön arvonlisäveron palautuminen toukokuussa 24 prosenttiin koskee myös pörssisähkösopimuksia.

Alla olevalla laskurilla voit vertailla omaa sähkösopimustasi muihin vaihtoehtoihin. Laskurin antamissa hinnoissa on huomioitu toukokuun alv-hinta.

Oikaisu 9.4. kello 16.05: Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on kuluttajalle 14 päivää, ei kuukausi, kuten jutussa ensin virheellisesti kerrottiin.