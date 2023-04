Asuntojen laskevat hinnat saavat monet pohtimaan asunnon oston lykkäämistä vielä halvempien hintojen toivossa, mutta oston ajoittaminen parhaaseen hetkeen on vaikeaa, kirjoittaa OP:n ekonomisti Joona Widrén.

Asunnon ostamisen ajoittaminen oikein eli parhaaseen mahdolliseen hintaan on vaikeaa sekä ostajille että myyjille, sanoo OP:n ekonomisti Joona Widgrén yhtiön sivuilla julkaistussa blogissa.

Laskevat asuntojen hinnat voivat Widgrénin mukaan saada monet pohtimaan asunnon oston lykkäystä, jotta ostohinta laskisi entisestään.

"On tietenkin mahdollista, että asunnonostaja ajoittaa markkinoille tulonsa juuri nappiin ja löytää unelmiensa asunnon halvalla. Vähintään yhtä mahdollista on se, että sopivaa oston paikkaa odotellessaan huomaakin pian katsovansa uudelleen nousevia asuntojen hintoja”, Widgrén kirjoittaa.

Hintojen laskiessa halukkaita ostajia ilmaantuu Widgrénin mukaan markkinoille lisää, mutta toisaalta moni asunnon myyjä jää odottamaan korkeampia hintoja. Se johtaa kaupankäynnin vähenemiseen.

”Kun hinnat laskevat riittävästi, on myynnissä todennäköisesti lähinnä kohteita, joiden myyjän on syystä tai toisesta pakko myydä. Vaikka tämä tietenkin mahdollistaa joillekin hyvät asuntokaupat, on tuurista kiinni, löytyykö oikealla hetkellä oikeanlainen kohde”, Widgrén kirjoittaa.

Erityisen hankalaa asuntokauppojen ajoittamisesta tulee Widgrénin mukaan silloin, kun asunnon ostaja on samalla myymässä omaa vanhaa asuntoaan.

Vaikka uuden katseissa olevan uuden asunnon hinta laskisi, niin käy luultavasti myös vanhalle asunnolle. Myös pienet kaupankäyntimäärät vaikeuttavat vanhan asunnon myyntiä.

Widgrénin mukaan asuntojen hintojen laskusta hyötyvät selkeimmin ensiasuntojen ostajat ja entistä suuremman asunnon etsijät.

”Kun asuntoa haluaa vaihtaa halvemmasta kalliimpaan, on hintojen lasku todennäköisesti hyvä asia. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että etenkin kasvukeskuksissa asuntojen nimellishinnat nousevat”, Widgrén kirjoittaa.

Toisaalta hän huomauttaa, että oman asunnon arvonnousu on usein melko laskennallista, sillä se realisoituu harvoin.

Laskevan asuntomarkkinan kärsijöitä ovat Widgrénin mukaan omistusasuntomarkkinoilta kokonaan poistumassa olevia henkilöitä ja sijoittajat, joiden täytyy luopua asunnosta juuri nyt.