Euroopan kiinteistö­markkinoilla on merkkejä sijoittajien vaikeuksista

Toimistokiinteistöt ovat vasta toipumassa koronapandemiasta, mutta nyt niihin sijoittaneita uhkaa korkotason nousu, kertoo talouslehti Financial Times.

Suomalaisyhtiö Spondan maksamatta jäänyt laina aiheutti maaliskuussa huolta Euroopan kiinteistömarkkinoiden tilasta, mutta se on vain yksi varhainen merkki toimistokiinteistöihin erikoistuneiden sijoittajien vaikeuksista.

Kansainvälinen talousmedia uutisoi viime kuussa laajasti siitä, että amerikkalainen Blackstone jätti maksamatta joukkolainan, jonka vakuutena oli Spondan kiinteistöjä Suomessa.

Suomen markkinoiden lisäksi ympäri Eurooppaa on brittiläisen talouslehti Financial Timesin (FT) mukaan viime aikoina uutisoitu kiinteistösijoittajien ongelmista. Saksassa korealaissijoittajat ovat aloittaneet uudelleenjärjestelemisprosessin 375 miljoonan euron lainasta, jonka vakuutena on Frankfurtissa sijaitseva 45-kerroksinen tornitalo.

Luottoluokittaja Moody’s puolestaan alensi maaliskuussa kanadalaisen Brookfieldin lainojen luottoluokitusta. Lainan vakuutena on kerrostaloja Saksassa.

Britanniassa kiinalaissijoittaja Cheung Kei on uutistoimisto Bloombergin mukaan taasen laittanut kaksi toimistorakennusta myyntiin vähentääkseen velkataakkaansa.

Tapaukset ovat yksittäisiä esimerkkejä, mutta esimerkiksi Euroopan keskuspankki varoitti helmikuussa raportissaan Euroopan kiinteistömarkkinoiden haavoittuvuuksista.

Kiinteistösektori on vasta toipumassa koronapandemian ja etätyön yleistymisen aiheuttamista muutoksista toimistomarkkinoilla, mutta nyt sitä uhkaa korkotason nousu. Kiinteistöhankkeet on tyypillisesti rahoitettu velkarahalla.

Amerikkalaispankki Citi varoitti FT:n mukaan viime kuussa asiakkaitaan, että eurooppalaiskiinteistöjen markkina-arvot eivät ole vielä sopeutuneet korkojen nousuun. Citi arvioi, että kiinteistöjen hinnat voivat laskea jopa 40 prosenttia ensi vuoden loppuun mennessä.

Moni analyytikko arvioi silti, että finanssikriisin toisinto on nyt epätodennäköinen. Finanssikriisin aikana pankkien pääomia heikensi kiinteistölainojen vakuuksien arvojen lasku. Analyytikot ennustavat nopean ja jyrkän hintašokin sijaan pitkäkestoista ajanjaksoa, jonka aikana hinnat sopeutuvat markkinatoimijoille tuskallisesti.

Kehityskulun ennustamista hankaloittaa se, että kiinteistömarkkinat ovat muuttuneet monella tavalla sitten finanssikriisin. Markkinoilla on enemmän lainaajia ja pääomaa sekä pienempi lainoitusaste. Nämä vähentävät jyrkän hintašokin mahdollisuutta.

Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä pankit antoivat kiinteistövakuudellisia lainoja, joiden arvo oli tyypillisesti 80–100 prosenttia rakennuksen arvosta. University of Londonin tutkimuksen mukaan lainoitusaste kohoaa nyt harvoin yli 60 prosentin, FT kertoo.

Sen sijaan lainakustannuksissa on merkittävä ero vuoden 2008 ja nykyajan välillä. Kun keskuspankit painoivat finanssikriisin aikana rahapoliittisilla toimillaan korkotasoa alas, nyt keskuspankit nostavat korkoja nopean inflaation takia.

Yhdysvalloissa työntekijöiden odotettua hitaampi paluu etätöistä toimistoihin on vaikeuttanut jopa kaikista parhaimmaksi luokiteltujen toimistokiinteistöjen rahoitusta.

Vuokrattavissa olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta oli Yhdysvalloissa kiinteistökonsultti JLL:n mukaan 19 prosenttia viime vuoden lopussa. Euroopassa se oli puolet siitä.

Euroopassa markkinoita eriyttää energiatehokkaiden toimistotilojen kysyntä. Manner-Euroopassa kiinteistöjen hinnat myös tyypillisesti sopeutuvat FT:n mukaan muutoksiin hitaammin kuin Yhdysvalloissa tai Britanniassa.