Muualla näkyy kasvavaa kiinnostusta uudisrakentamiseen. Esimerkiksi Kiina rakentaa kotimaahan, Venäjä satsaa vientiin.

Ydinvoimasta irti rimpuilevan Saksan kolme viimeistä toimivaa laitosta kytketään irti sähköverkosta tulevana lauantaina. Vaikka energiakriisin ollessa pahimmillaan Saksassa käytiin keskustelua ydinvoiman käytön jatkosta, ei Fukushiman ydinonnettomuuden jälkimainingeissa tehtyä sulkemispäätöstä enää peruttu.

Samaan aikaan muualla maailmassa kiinnostus ydinvoiman rakentamiseen on kasvanut. Ydinvoimaa käytetään Saksan lisäksi nykyään 31 maassa, ja sillä tuotetaan kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan noin kymmenen prosenttia maailman sähköstä.

Jatkonäkymät ovat kiinnostuksen kasvusta huolimatta epävarmat. Nykyisin toimivat laitokset ikääntyvät, eikä uusia hankkeita ole käynnistetty läheskään samaan tahtiin kuin 1970- ja 80-luvuilla.

Yhdysvallat on edelleen maailman suurin ydinvoimavaltio. Siellä toimii 92 siviilikäytössä olevaa reaktoria. Niiden keski-ikä on jo 42 vuotta, ja vain kaksi uutta laitosta on rakenteilla.

Lännen toiseksi suurin ydinvoimavaltio on Ranska, jolla on 56 reaktoria, jotka ovat keskimäärin 37 vuotta vanhoja. Ranskan ydinvoimasektorin eli energiajätti EDF:n ongelmana ovat kuitenkin olleet vaikeudet saada uudenmalliset painevesireaktorit (EPR) valmiiksi ja tuottamaan sähköä.

Olkiluodon kolmosreaktorin lisäksi rakenteilla ovat samaan tekniikkaan perustuvat laitokset Ranskan Flamanvilleen ja Britannian Hinkley Pointiin.

Aktiivisimmat ydinvoimavaltiot ovat tällä haavaa kotimarkkinoihinsa keskittyvä Kiina sekä vientiin suuntautunut Venäjä.

Kolmen vuoden aikana maailmassa on käynnistetty 25 ydinvoimahanketta. Kaikki joko sijaitsevat Kiinassa tai ovat Venäjän ydinvoimateollisuuden tukemia, ilmenee alaa seuraavasta World Nuclear Industry Status Report (WNISR) -katsauksesta.

Venäjä on ollut mukana 25 reaktorin rakentamisessa tämän vuosituhannen puolella, mutta vain viisi niistä sijaitsee Venäjällä. Muut ovat Bangladeshissa, Valko-Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Iranissa, Slovakiassa, Turkissa ja Egyptissä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostatti lisää kiinnostusta ydinvoimaan, kun Venäjän energianviennistä pyristeltiin irti. Belgiassa säädettiin vuonna 2003 laki ydinvoimasta luopumisesta, mutta takarajaa on nyt siirretty vuosikymmenellä ainakin vuoteen 2035.

Tšekissä, Intiassa ja Puolassa ydinvoimaa katsotaan keinona vähentää riippuvuutta hiilivoimasta. Myös Hollannissa ja Ruotsissa kiinnostus on kasvussa. Suomessa Teollisuuden Voima keskittyy nyt saamaan Olkiluodon kolmosreaktorin virallisesti valmiiksi. Pien- eli smr-ydinvoimaloita sitä vastoin viritellään useissa hankkeissa sekä Suomessa että naapurimaissa. Uniperissa näppinsä polttanut Fortum on mukana useammassa.

IAEA on ilmapiirin muuttuessa nostanut ennustettaan ydinvoimasektorin kehityksestä jo toista vuotta peräkkäin. Järjestö ennustaa nyt, että maailman ydinsähkön tuotanto voi kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä.