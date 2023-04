Uusi laki estää työnantajia laskemasta palkkoja työajan lyhennyksen vuoksi. Se myös mahdollistaa työntekijöiden siirtyvän tekemään nelipäiväistä työviikkoa.

Chilen kongressi päätti tiistaina lyhentää työviikon 45 tunnista 40:een. Viiden vuoden siirtymäjakson aikana työaikaa lyhennetään vuosittain tunnilla.

Hanke nostaa Chilen elämänlaatua merkittävästi, sanoo työministeri Jeannette Jara. Presidentti Gabriel Boricin odotetaan allekirjoittavan lain.

Laki ei kuitenkaan vaikuta reiluun 27 prosenttiin työvoimasta, jotka työskentelevät epävirallisella sektorilla.

Uuden lain myötä Chilessä on Ecuadorin ja Venezuelan ohessa Latinalaisen Amerikan lyhin työviikko. OECD:n mukaan alueella on maailman pisimmät viralliset työajat. Argentiinassa, Meksikossa, Perussa ja Panamassa työviikko on 48-tuntinen, Brasiliassa 44-tuntinen.